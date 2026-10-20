W rozmowie z serwisem Express.co.uk Rick Wakeman ujawnił, że przez ostatni rok nie mógł chodzić. To efekt operacji mózgu w celu leczenia wodogłowia normotensyjnego (NPH) - z tą chorobą obecnie zmaga się wokalista Billy Joel.

77-letni klawiszowiec podkreślił, że alternatywą wobec operacji była śmierć. "Byłem naprawdę ciężko chory. Dostałem wodogłowia i musiałem przejść operację mózgu. To niezbyt przyjemne" - powiedział.

Muzyk od lat zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi spowodowanymi długotrwałym paleniem i piciem (oba nałogi już porzucił) - ma za sobą m.in. trzy zawały serca. Zdiagnozowano u niego też cukrzycę, zwyrodnienie plamki żółtej w oku i artretyzm.

Rick Wakeman wrócił na scenę po operacji mózgu

Po operacji Rick Wakeman spędził miesiące, komponując utwór "Echoes From Black Holes", który po raz pierwszy (i jednocześnie jedyny) wykonał na Teneryfie podczas Starmus VIII - międzynarodowego festiwalu łączącego naukę, sztukę i muzykę, założonego w 2011 r. przez astrofizyka Garika Israeliana oraz astrofizyka i gitarzystę Queen Briana Maya.

To właśnie przed naukowcami i fanami muzyki przedstawił wielowątkową kompozycję, łączącą wielkie klasyczne struktury i kosmiczne opowiadanie historii, bazujące na historycznym wykładzie profesora Stephena Hawkinga na temat czarnych dziur.

Kim jest Rick Wakeman?

Wirtuoz instrumentów klawiszowych przed dołączeniem do Yes był cenionym muzykiem sesyjnym pracującym z m.in. Davidem Bowiem ("Space Oddity"), Eltonem Johnem, Catem Stevensem i Lou Reedem.

W składzie Yes występował z przerwami w latach 1971-2004. Ten zespół podczas trwającej ponad 50 lat kariery sprzedał ponad 50 mln płyt. Do największych komercyjnych sukcesów grupy należą albumy "The Yes Album" (1971), "Fragile" (1971), "Close to the Edge" (1972) oraz "90125" z wielkim przebojem "Owner of a Lonely Heart" z 1983 r.

Jeszcze w latach 70. muzyk rozpoczął karierę solową, która przyniosła koncept albumy "The Six Wives of Henry VIII", "Journey to the Centre of the Earth" i "The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table". Z kolei w 1975 r. był autorem ścieżki dźwiękowej do filmu "Lisztomania" Kena Russella (zagrał tam też rolę Thora).

W latach 2016-2020 razem z innymi byłymi muzykami Yes (wokalista Jon Anderson i gitarzysta Trevor Rabin) tworzył grupę Anderson, Rabin and Wakeman (w skrócie ARW). Podczas europejskiej części trasy zespół zmienił nazwę na Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman. Plany na dalszą współpracę zostały zarzucone, gdy okazało się, że na raka piersi zachorowały żony Andersona i Wakemana.

W 2017 r. Yes został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w składzie Jon Anderson (wokal), Steve Howe (gitara), Trevor Rabin (gitara), Chris Squire (zmarły w 2015 r. basista i współzałożyciel zespołu), Rick Wakeman (klawisze), Tony Kaye (klawisze), Bill Bruford (perkusja) i Alan White (zmarły w 2022 r. perkusista). W ceremonii nie wziął udziału Tony Kaye, a Bill Bruford nie wystąpił na scenie. Dylan Howe (syn Steve'a, muzyka mogącego pochwalić się obecnie najdłuższym stażem w Yes) ujawnił, że członkowie ARW i Yes siedzieli przy osobnych stolikach i wzajemnie się ignorowali.

Imponująca solowa dyskografia "czarodzieja instrumentów klawiszowych" obejmuje ponad 90 płyt - ostatnia z nich to "Melancholia" z 2025 r. Za swoje zasługi Rick Wakeman w 2021 r. został odznaczony tytułem Komandora Orderu Brytyjskiego.

W marcu 2026 r. klawiszowiec dokończył trasę po Ameryce Północnej, na której na scenie wspierał do najstarszy syn - grający w Yes w latach 2009-2011 Oliver Wakeman (pod szyldem Wakeman and Son). Na początek 2027 r. Rick Wakeman ma zaplanowaną obejmującą 17 koncertów trasę "The Wizard of Prog - Ultimate Highlights Tour" po Wielkiej Brytanii z udziałem towarzyszącego mu zespołu the English Rock Ensemble.