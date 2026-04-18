Rezerwat powstał w 1982 roku w Łodzi i był jednym z najpopularniejszych zespołów lat 80. i 90. w Polsce. Zespół ma na swoim koncie blisko milion sprzedanych płyt długogrających. Dodatkowo, ponad milion składanek z ich utworami znajduje się w polskich domach.

Debiutancki album "Rezerwat" został wydany w 1984 roku i zdobył miano kultowego, a status przebojów zyskały takie utwory, jak m.in. "Obserwator", "Zaopiekuj się mną", "Parasolki" czy "Kocha ciebie niebo".

Liderem i wokalistą był Andrzej Adamiak, który zmarł w kwietniu 2020 r. w wyniku komplikacji po zapaleniu wyrostka robaczkowego. Działalność zespołu kontynuował skonfliktowany z nim gitarzysta Wiktor Daraszkiewicz, jednak wkrótce spadł kolejny cios - w czerwcu 2021 r. zmarł klawiszowiec Zbigniew Nikodemski.

Rezerwat wraca po zmianach

Po 18 latach współpracę z zespołem Proletaryat zakończył Wiktor Daraszkiewicz, który zdecydował się w pełni skupić na reaktywacji Rezerwatu w całkowicie zmienionym składzie. Kto pojawi się u jego boku?

Funkcję wokalisty objął Dawid Wajszczyk, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i producent muzyczny, znany do tej pory jako lider grupy Black Radio. Z tym zespołem wystąpił na takich festiwalach, jak m.in. Jarocin, Slot Art, Great September, Next Fest, Przystanek Woodstock/Pol'and'Rock.

Nowymi muzykami zostali także basista Darek Bełdowski (założyciel Squaw, współpracował również z zespołami IRA, Moskwa i PJ Band), perkusista i ceniony wykładowca Piotr Pniak (były muzyk grup Proletaryat, Sexbomba czy Moskwa) oraz klawiszowiec Jerzy Wcisło.

Wiktor Daraszkiewicz w mediach społecznościowych zapowiada ofensywę Rezerwatu - poza koncertami planowane są również nagrania nowych piosenek pod tym szyldem.

