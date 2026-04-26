Wydawnictwo "Queen II" przez wielu fanów i krytyków uznawane jest za pierwsze arcydzieło w karierze grupy. Album ukazał się pierwotnie w marcu 1974 r.

"'Queen II' było największym krokiem naprzód, jaki kiedykolwiek wykonaliśmy. Tak naprawdę to właśnie wtedy zaczęliśmy tworzyć muzykę w taki sposób, w jaki chcieliśmy to robić, a nie tak, jak próbowano nas do tego nakłonić" - podkreśla po latach gitarzysta Brian May.

Perkusista Roger Taylor, drugi z muzyków obecnie kontynuujących tradycje Queen, dodaje: "Przy 'Queen II' nie mogłem uwierzyć, ile pracy w to włożyliśmy. Czuliśmy, że rozwijamy własne brzmienie. Byliśmy pionierami wielośladowego nagrywania. Dawało to ogromną paletę możliwości - mogliśmy tworzyć potężne chóralne partie, dysponując zaledwie trzema głosami".

Płyta "Queen II" po latach w specjalnym wydaniu

Nad nowym miksem czuwali Justin Shirley Smith, Joshua J Macrae i Kris Frederikson, wspierani przez pełniących rolę producentów wykonawczych Briana Maya i Rogera Taylora. Trójka fachowców przejrzała dziesiątki godzin nagrań, aby wybrać odpowiednie wersje do publikacji.

"Chodziło o to, by wydobyć z tych utworów jeszcze większą klarowność. Nie chcieliśmy niczego dodawać, ale pokazać więcej tego, co już tam było i osiągnąć pożądane brzmienie" - tłumaczy Justin Shirley-Smith.

Wydany w postaci boxu "Queen II Collector's Edition" (w formacie 6CD+2LP) zawiera mix z 2026 r., niepublikowane nagrania studyjne, odrzuty, demówki, nagrania koncertowe oraz zapisy sesji radiowych. W skład wydania wchodzi także licząca 112 stron książka z niepublikowanymi wcześniej fotografiami, odręcznie zapisanymi tekstami piosenek, wpisami z dzienników, unikalnymi pamiątkami oraz wspomnieniami muzyków dokumentującymi proces pisania i nagrywania albumu.

Album z 1974 r. zawierał pierwszy utwór Queen, który dostał się do pierwszej dziesiątki brytyjskich list przebojów - chodzi o kompozycję "Seven Seas of Rhye". Druga płyta kończyła pierwszy etap kariery słynnej formacji, nazywana jest też "prawdopodobnie najcięższą" w dorobku grupy.

Podobnie jak zdobiące okładkę ikoniczne zdjęcie autorstwa Micka Rocka, "Queen II" to album światła i cienia. Nagrania z pierwszej strony, czyli Side White (poza zaśpiewanym i napisanym przez perkusistę Rogera Taylora "The Loser in the End") są autorstwa Briana Maya, a za drugą stronę - Side Black - odpowiadał Freddie Mercury. Mamy tu jego złożone muzyczne wizje, od potężnego "Ogre Battle", przez inspirowany malarstwem Richarda Dadda "The Fairy Feller's Masterstroke", aż po przebój "Seven Seas Of Rhye". Centralnym punktem jest wieloczęściowy "The March Of The Black Queen", który zdaniem Briana Maya był zapowiedzią "Bohemian Rhapsody", czyli późniejszego wielkiego hitu Queen z czwartej płyty "A Night at the Opera" (1975). "Umysł Freddiego działał na zupełnie innym poziomie" - uważa gitarzysta.

"Chciałem dać z siebie wszystko, nie iść na żadne kompromisy. Cały zespół nie uznaje półśrodków" - mówił w okresie nagrywania albumu Freddie Mercury.

Na box poza oryginalnym materiałem z "Queen II" składają się płyty "Queen II - Sessions" (niepublikowane wcześniej wersje wszystkich utworów w postaci nagrań roboczych z sesji w Trident Studios - z pomyłkami, wersjami roboczymi i rozmowami członków zespołu), "Queen II - Backing Tracks" (utwory bez głównych wokali), "Queen II - At The BBC" (nagrania z sesji dla BBC Radio 1, przygotowane dla legendarnych prezenterów Johna Peela i Boba Harrisa) i "Queen II Live" (nagrania koncertowe z londyńskich występów w Rainbow Theatre oraz Hammersmith Odeon).

"Te odrzuty pokazują, jak bardzo oddany i jak niezwykle precyzyjny był zespół" - podkreśla Joshua J Macrae.

Queen: "Not For Sale (Polar Bear)" po latach w pełnej wersji

Specjalną atrakcją dla fanów jest utwór "Not For Sale (Polar Bear)", który pierwotnie powstał pod szyldem Smile. To w tym zespole Brian May współpracował z Rogerem Taylorem jeszcze przed powstaniem Queen. Kompozycja z 1969 r. pojawiła się później na składankach Smile: "Gettin' Smile" (LP) i "Ghost of a Smile" (CD). Podczas prac nad "Queen II" zespół sięgnął po ten numer, ale wówczas go nie ukończył. Drugie podejście ze studia w niedokończonej formie przez lata było dostępne tylko na bootlegach.

Rozwój technologii sprawił, że utwór "Not For Sale (Polar Bear)" doczekał się oficjalnego wydania. Nagranie obecnie jest hybrydą partii Maya z czasów Smile, wokali Mercury'ego z sesji "Queen II" i na nowo nagranych linii wokalnych Maya.

"Pędziliśmy naprzód, tworząc wokalne i instrumentalne aranżacje - to było spełnienie marzeń. Nosiliśmy to w sobie od dawna i w końcu mogliśmy to urzeczywistnić" - opowiada Brian May. Roger Taylor dodaje: "Żaden inny album nie brzmi jak 'Queen II'. Zyskaliśmy własną tożsamość - i po prostu robiliśmy to, co chcieliśmy zrobić".

24 listopada 2025 r. minęły 34 lata od śmierci Freddiego Mercury'ego. Wokalista zmarł w wieku 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Basista John Deacon przeszedł na emeryturę w 1997 r.

Wspólne granie kontynuują Brian May i Roger Taylor, początkowo - lata 2004-2009 - jako Queen + Paul Rodgers (z wokalistą znanym z Free i Bad Company), a od 2012 r. jako Queen + Adam Lambert z finalistą amerykańskiego "Idola". Ostatnio żona gitarzysty, Anita Dobson, zdradziła, że w związku z problemami zdrowotnymi męża, Queen nie będzie już grał wielkich tras koncertowych.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP