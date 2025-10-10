Queen ma powód do świętowania. "To niezwykłe doświadczenie"

Po ubiegłorocznym zwycięstwie Coldplay, Queen odzyskuje pozycję lidera. Według danych PPL, utwory zespołu były odtwarzane w brytyjskich stacjach radiowych i telewizji przez łącznie 400 milionów sekund, czyli niemal 13 lat nieprzerwanego grania.

Najczęściej emitowanym utworem grupy okazał się "A Kind of Magic", ale brytyjskie media wciąż chętnie sięgają też po klasyki takie jak "I Want To Break Free", "Don't Stop Me Now", "Radio Ga Ga" czy "Somebody To Love".

"To niesamowite wieści! Biorąc pod uwagę, że większość naszych najważniejszych utworów powstała w XX wieku, znalezienie się na szczycie listy w XXI wieku to niezwykłe doświadczenie. Wielkie podziękowania dla wszystkich naszych fanów" - powiedział Brian May, gitarzysta zespołu.

Symboliczny jubileusz Queen

Zestawienie pojawiło się w szczególnym momencie. W listopadzie minie dokładnie 50 lat od premiery albumu "A Night at the Opera", pierwszego wydawnictwa Queen, które trafiło na szczyt brytyjskiej listy przebojów. To właśnie na tej płycie znalazło się słynne "Bohemian Rhapsody" - jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rockowej.

"To dowód na to, że ich bogaty i uwielbiany dorobek muzyczny do dziś znaczy bardzo wiele dla brytyjskiej publiczności" - podkreślił Peter Leathem, dyrektor generalny PPL, cytowany przez NME.

Klasyka, która nie przemija

Za Queen w rankingu znaleźli się David Bowie, U2, Oasis i Fleetwood Mac. W pierwszej dziesiątce pojawiły się także Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers i Kings of Leon. Zestawienie pokazuje, że Brytyjczycy wciąż najchętniej słuchają artystów, którzy kształtowali ich muzyczne DNA przez ostatnie dekady.

Choć od śmierci Freddiego Mercury'ego minęły ponad trzy dekady, popularność Queen nie słabnie. Sukces filmu "Bohemian Rhapsody" (2018) przypomniał światu o wyjątkowej historii zespołu, a współczesne trasy z Adamem Lambertem jako wokalistą przyciągają tłumy fanów. Dla wielu słuchaczy Queen to nie tylko muzyka sprzed lat - to dźwięk, który wciąż brzmi świeżo.

Baron został zignorowany przez swojego idola. "Niegrzeczny był" INTERIA.PL