W 2021 roku zmarł lider grupy Andrzej Püdel Bieniasz. Ostatnią wolą muzyka było to, aby zespół dalej działał, członkowie zespołu jednak stwierdzili, że śmierć lidera zakończyła powstawanie nowych utworów pod szyldem Püdelsów. "To jest wszystko słodko-gorzkie. Zobaczenie sceny bez niego to był, nie wiem, czy nie większy szok, niż sam moment odejścia. [...] Myślę, że Pudel tam z góry im kibicuje i jest dumny z tego, jak grają" - powiedziała w wywiadzie z 2025 roku Beata Bieniasz.