Pudelsi wracają z nową piosenką. "Ta historia wydarzyła się naprawdę"
Zespół Pudelsi przygotował dla fanów niespodziankę z okazji Walentynek. Do sieci trafił utwór "Zostawiłaś mnie".
Formacja Püdelsi powstała w 1985 r., a kilka miesięcy później do grupy dołączył Maciej Maleńczuk, z którym odnieśli największe sukcesy, a na debiutanckim albumie "Bela Pupa" (1988) teksty Piotra Marka (zmarłego wokalisty poprzedzającej Pudelsów grupy Düpą) zaśpiewali Kora i Maciej Maleńczuk.
W 2021 roku zmarł lider grupy Andrzej Püdel Bieniasz. Ostatnią wolą muzyka było to, aby zespół dalej działał, członkowie zespołu jednak stwierdzili, że śmierć lidera zakończyła powstawanie nowych utworów pod szyldem Püdelsów. "To jest wszystko słodko-gorzkie. Zobaczenie sceny bez niego to był, nie wiem, czy nie większy szok, niż sam moment odejścia. [...] Myślę, że Pudel tam z góry im kibicuje i jest dumny z tego, jak grają" - powiedziała w wywiadzie z 2025 roku Beata Bieniasz.
Pudelsi z nowym utworem. "Zostawiłaś mnie"
Obecnie zespół gra w składzie: Piotr Foryś (wokal), Piotr Lewicki (gitara), Tomek Dominik (perkusja), Sławek Wesołowski (gitara basowa).
14 lutego, z okazji Walentynek, grupa wydała nowy utwór pt. "Zostawiłaś mnie". "Ta historia wydarzyła się naprawdę. W Miłości nigdy nie trać czujności" - napisali w mediach społecznościowych. "To przewrotna, miłosna historia - jak to u Pudelsów - z przymrużeniem oka i nutką dekadencji" - czytamy jeszcze w zapowiedzi.