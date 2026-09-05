Przyjaciel zakpił z jego pewności siebie. Tak powstał kultowy hit Krzysztofa Klenczona

"10 w skali Beauforta" ukazało się na jedynym albumie grupy Trzy Korony, wydanym w 1971 roku. Piosenka szybko stała się największym przebojem zespołu i do dzisiaj regularnie pojawia się w radiu.

Za sukcesem nagrania stało spotkanie dwóch autorów doskonale znanych słuchaczom Czerwonych Gitar. Krzysztof Klenczon napisał muzykę, a słowa stworzył Janusz Kondratowicz, autor takich przebojów jak "Kwiaty we włosach" czy "Płoną góry, płoną lasy".

Pomysł na piosenkę przyniosło zainteresowanie Klenczona żeglarstwem. Muzyk miał własne łódki i chętnie wypływał na wodę, a Kondratowicz dobrze znał jego pasję.

Pewnego dnia zapytał artystę, czy nie bałby się sztormu osiągającego dziesiąty stopień w skali Beauforta. Klenczon odpowiedział, że poradziłby sobie również w takich warunkach. Jego pewność siebie rozbawiła tekściarza.

Kondratowicz napisał więc przewrotną opowieść o bosmanie, który podczas gwałtownego sztormu nie traci zimnej krwi, choć reszta załogi spodziewa się najgorszego. W zakończeniu okazuje się, że cały dramat był jedynie snem.

"Chciałem sprawić mu przyjemność i napisać taką morską piosenkę" - wspominał autor tekstu. Jak dodawał, Klenczon prawdopodobnie już następnego dnia zagrał mu gotową kompozycję.

Krzysztof Klenczon odszedł z Czerwonych Gitar

Piosenka narodziła się w czasie, gdy przyszłość Klenczona w Czerwonych Gitarach stała pod znakiem zapytania. Muzyk coraz mocniej interesował się rockowym graniem, podczas gdy zespół pozostawał przy lżejszym i dobrze znanym publiczności stylu.

Klenczon inspirował się wówczas Jimim Hendrixem. Chciał eksperymentować z gitarą i sięgać po ostrzejsze brzmienia, ale jego pomysły nie spotykały się z entuzjazmem pozostałych członków grupy.

"Czerwone Gitary miały swój utarty styl muzyczny i wszelkie eksperymenty w kierunku nowości stanowiły duże ryzyko. Swoje zamierzenia muzyczne mogłem realizować jedynie, zakładając nowy zespół" - tłumaczył.

Na początku 1970 roku rozstał się z Czerwonymi Gitarami. Niedługo później powołał do życia Trzy Korony, z którymi mógł zrealizować swoje rockowe pomysły.

Wpływ Hendrixa słychać już we wstępie "10 w skali Beauforta". Przesterowana gitara i mocny riff budują napięcie, zanim rozpocznie się właściwa opowieść o sztormie. Takiego brzmienia brakowało we wcześniejszych nagraniach Klenczona.

Trzy Korony działały tylko dwa lata

Zespół Trzy Korony nie powtórzył ogromnego sukcesu Czerwonych Gitar. Poza "10 w skali Beauforta" jego najbardziej znanym utworem został "Port". Grupa zakończyła działalność w 1972 roku.

Klenczon wyjechał później do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 7 kwietnia 1981 roku po wypadku samochodowym. Miał 39 lat.

Po latach "10 w skali Beauforta" nadal jest obecne w polskiej muzyce. Przebój przetrwał krótką działalność Trzech Koron i stał się jednym z utworów, z którymi Klenczon jest najmocniej kojarzony.