W latach 2023-2024 pod szyldem "The Big Finish Tour" odbyła się pożegnalna trasa grupy Mr. Big, w ramach której amerykański zespół zagrał w sumie dwa koncerty w Polsce. Były to zarazem pierwsze występy formacji w naszym kraju. Pierwszy odbył się 11 kwietnia 2024 r. w klubie Progresja w Warszawie. Ze względu na duże zainteresowanie zorganizowano drugi występ, który odbył się 6 sierpnia w klubie A2 we Wrocławiu.

Choć ostatni koncert miał miejsce 23 sierpnia 2024 r. w ramach Way Too Far Rock Festival w Rumunii, hardrockowy kwartet niespodziewanie przedłużył pożegnanie o kolejne cztery występy w Indiach i Japonii. To właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni zespół zawsze cieszył się wyjątkowym uznaniem.

Mr. Big często podawany jest jako przykład zwrotu "Big in Japan", czyli wykonawcy cieszącego się wyjątkową popularnością w tym kraju, przy znacznie mniejszym zainteresowaniu w innych częściach świata.

Eric Martin - nie tylko Mr. Big

Stojący na czele kwartetu wokalista Eric Martin podkreślał, że decyzja o rozstaniu się ze sceną nie jest dla niego łatwa.

"Jest mi ciężko. Znam wielu świetnych wokalistów, na przykład Jeffa Scotta Soto, który śpiewa jak ptak i radzi sobie świetnie. Uwielbia być w trasie. Ja też, ale nie lubię już bardzo długich tras. Chyba już nie dam sobie z tym rady... Nie mam 30, 40, 50 lat... Czuję, że przekraczam granice możliwości" - mówił.

Eric Martin (Mr. Big) - Berlin, 12 kwietnia 2024 r. Frank Hoensch/Redferns Getty Images

Okazało się, że 65-letni obecnie wokalista (okrągłe urodziny obchodzi 10 października) wcale nie planuje przejść na muzyczną emeryturę. Po zakończeniu przygody z Mr. Big rozpoczął właśnie kolejną odsłonę akustycznej trasy "Unleashed & Unplugged", na której towarzyszy mu gitarzysta David Cotterill z brytyjskiej grupy Demon. Duet obecnie odbywa podróż po południowo-wschodniej Azji (m.in. Chiny, Tajlandia, Indonezja, Korea Południowa, Hongkong).

Z kolei na kwiecień 2026 r. ma zaplanowany udział w niemieckich pożegnalnych koncertach projektu ROCK MEETS CLASSIC. Razem z nim wystąpią także m.in. Joey Tempest (frontman Europe), Michael Schenker (były gitarzysta UFO i Scorpions), Tarja Turunen (była wokalistka Nightwish) i Ronnie Atkins (lider Pretty Maids).

Mr. Big - hardrockowa supergrupa

Powstała w 1988 r. grupa Mr. Big szybko została obwołana hardrockową supergrupą. Kwartet tworzyli Eric Martin (wokal), Paul Gilbert (gitara), Billy Sheehan (bas) i Pat Torpey (perkusja). W 1999 r. Gilberta zastąpił Ritchie Kotzen, były muzyk Poison. Trzy lata później po tarciach wewnętrznych muzycy zdecydowali się zakończyć działalność.

Największą popularnością zdobyła płyta "Lean Into It" (1991) z przebojem "To Be With You", który spędził trzy tygodnie na szczycie listy "Billboardu". Skomponowana w dużej mierze przez Erica Martina w jego nastoletnich czasach ballada (ponad 100 mln odsłon) została też numerem 1 w kilkunastu innych krajach na całym świecie. Co ciekawe, muzycy pierwotnie nie planowali wydać "To Be With You" na singlu. Okazało się, że utwór błyskawicznie zdobył popularność za sprawą emisji w radiu, początkowo lokalnie, by szybko rozlać się na cały kraj, a później również na świat.

W 2009 r. doszło do reaktywacji Mr. Big w oryginalnym składzie. Z powodów zdrowotnych (choroba Parkinsona) na koncertach miejsce Torpeya zajął Matt Starr, pracujący z gitarzystą Ace'em Frehleyem z Kiss. Choroba poważnie utrudniła prace Torpeyowi nad albumem "Defying Gravity" (2017) - nie dał rady zarejestrować wszystkich swoich partii (pracował z automatem perkusyjnym). W studiu część obowiązków przejął właśnie wspomniany Starr.

7 lutego 2018 r. w wieku 64 lat zmarł Pat Torpey, a jego koledzy (z wsparciem przyjaciół - pojawili się m.in. Ritchie Kotzen, Jeff Scott Soto, Matt Sorum znany z Guns N' Roses, Gregg Bissonette) oddali mu hołd na specjalnym koncercie w Kalifornii.

Podczas pożegnalnej trasy "The Big Finish" na perkusji grał Nick D'Virgilio (m.in. Big Big Train, Spock's Beard i Genesis). To z nim w składzie grupa zarejestrowała dedykowany pamięci Pata Torpeya ostatni album "Ten" z lipca 2024 r. promowany singlem "Good Luck Trying".

