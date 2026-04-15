Z powodu choroby Darka Malejonka najpierw odwołano koncerty w Żninie (11.04, Żniński Dom Kultury) i Warszawie (12.04, Klub Hydrozagadka). Teraz okazało się, że stan zdrowia uniemożliwia mu również występy w ten weekend. W związku z tym trasa "Maleo - XXXX lat na scenie" nie pojawi się także w następujących miastach:

17.04 - Rybnik - Klub Odyseja

18.04 - Kraków - Klub Zaścianek

19.04 - Łódź - Browar Warkot.

"Lekarze zdiagnozowali u mnie ostre zapalenie krtani i ostre zapalenie tchawicy i nakazali bezwzględny zakaz pracy głosem przez najbliższy czas. Niestety, w obecnym stanie zdrowia zaśpiewanie koncertów jest niemożliwe. Przepraszam za tę sytuację. Wiem, jak długo czekaliście na te koncerty, ja również nie mogłem się ich doczekać. Dziękuję z serca za Wasze zrozumienie, wsparcie, ciepłe słowa i życzenia zdrowia" - przekazał Maleo.

Przypomnijmy, że to "dogrywka" jubileuszowej trasy z 2025 r., na której Darek Malejonek świętował swoje 40-lecie muzycznej przygody, przypominając nagrania ze swojego imponującego dorobku.

Kim jest Maleo?

Darek "Maleo" Malejonek to wokalista, gitarzysta, członek legendarnych zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 i Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Działalność muzyczną rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w grupie Kultura.

Wkrótce połączył siły z Robertem Brylewskim, inną ikoną polskiej sceny niezależnej i liderem Brygady Kryzys, w zespołach Izrael-Kultura i Izrael. To od przełomowej płyty "Nabij faję" (1985) Maleo liczy swoją obecność na scenie.

Jako basista występował i nagrywał z formacjami Moskwa (lata 1986-1988) i Armia (1990-1993). Z tym drugim zespołem zarejestrował m.in. album "Legenda", który do dziś cieszy się nomen omen legendarnym statusem.

Do gitary powrócił pod koniec lat 80., kiedy znalazł się w składzie grupy Houk z muzykami znanymi wcześniej z m.in. Deutera. Zespół połączył garażowe granie z pogranicza hard rocka, grunge'u i inspiracji Jimim Hendriksem, błyskawicznie zyskując kultowy status za sprawą drugiej płyty "Transmission Into Your Heart" (1994).

Dodajmy, że Houk w składzie z albumu "Generation X" (1995) powróci na specjalny koncert podczas tegorocznego Festiwalu w Jarocinie.

Muzyk jest także współtwórcą projektów 2Tm2,3 (Tymoteusz), Arka Noego czy Panny Wyklęte. W 1997 r. założył formację Maleo Reggae Rockers. Dyskografię zamyka wydany w kwietniu 2025 r. własnym sumptem i nagrany w domowym studiu solowy album "Zion Vibez", a ostatnio Maleo zaangażował się m.in. we wspólny projekt z Symchą Kellerem (Katharsis) - Native Chasidic Reggae Orchestra.

Sparodiowali przebój Skolima w „Must Be The Music”. Zobacz hit sieci Polsat Promocja