Przebój The Doors owiany tajemnicą. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie powstał

Legendarna grupa The Doors założona została w 1965 roku po spotkaniu wokalisty Jima Morrisona i klawiszowca Raya Manzarka. Niedługo później dołączyli do nich gitarzysta Robby Krieger i perkusista John Densmore (przy nagrywaniu pierwszego demo pomagała im także basistka Patty Sullivan). Wśród wielkich hitów zespołu znalazły się m. in. "Break On Through (To the Other Side)", "Roadhouse Blues" czy wspomniane już "People Are Strange". Kawałek ten, choć nie odniósł komercyjnego sukcesu poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie trafił na 12. miejsce listy singli, do dziś pozostaje ulubionym dziełem fanów The Doors.