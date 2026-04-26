Po blisko 18 latach grupę Proletaryat opuścił gitarzysta Wiktor Daraszkiewicz, który postanowił w pełni poświęcić swój czas zespołowi Rezerwat. Muzyk zaangażował do tej formacji całkowicie nowy skład.

Tym samym ekipa dowodzona przez Tomasza "Oleya" Olejnika stanęła przed zadaniem znalezienia zastępcy. Czujni internauci na zaprezentowanym wideo rozpoznali, że nowym gitarzystą został Bartosz Przychodniak (Workwhores, I Inni).

"Już kilkoro z Was rozpoznało go po ostatnim wideo. Spostrzegawczość godna podziwu. Możecie go znać zza sceny - jako naszego fachurę od gitar, albo też ze sceny - występował ze swoimi projektami przed Proletaryatem (i nie tylko!)" - tak oficjalnie Bartosza zapowiedzieli muzycy Proletaryatu .

"Brakowało nam długich włosów w zespole" - dodali.

Proletaryat - legenda polskiego rocka

Grupa Proletaryat działa na scenie od końca lat 80., kiedy to zdobyła status jednej z gwiazd punk rocka. W 1989 r. zespół z Pabianic szturmem podbił Festiwal w Jarocinie, zdobywając trzy główne nagrody - publiczności, dziennikarzy i organizatorów. To z tamtego etapu pochodzą śpiewane przez Polaków przeboje "Hej naprzód marsz", "Proletariat" (lepiej znane jako "To my, ziemi naszej sól"), "Pokój z kulą w głowie" czy "Mamy 1000 lat".

W połowie lat 90. za sprawą płyty "IV" (z utworami "Jak ptak" i balladą "Przemijanie") i trasy z Vaderem na formację zwrócili uwagę również fani metalu.

Od samego początku grupę tworzą Tomek "Oley" Olejnik (wokal) i Darek "Kacper" Kacprzak (bas). Od 1996 r. towarzyszy im Robert "Mały" Hajduk (perkusja).

W marcu 2023 r. kwartet przypomniał się nowym albumem "Ząb za ząb".

- Mieliśmy okazję dorastać w czasach komuny, mamy pełną świadomość czym to grozi. Pamiętamy doskonale cenzurę, to w jaki sposób traktowano ludzi, którzy nie wyrażali zgody i bardzo boimy się, że ten czas podły może wrócić - opowiadał Oley w rozmowie z Interią w połowie 2023 r.

Dodajmy, że wokalista Proletaryatu poza macierzystą formacją wszedł też w skład nowej supergrupy Kosmici. Razem z nim ten zespół tworzą gitarzysta Stefan Machel z TSA (obecnie jako TSA Dream), basista Darek Budkiewicz (Armia) i perkusista Marcin "Manio" Papior (Piersi). 23 stycznia pojawiła się ich debiutancka płyta "Nie ma nas", promowana singlami "Pukam" i "Lód".

