W listopadzie O.R.k. wyruszy w trasę z najdłuższym i najbardziej intensywnym zestawem utworów w swojej dotychczasowej karierze, obejmującym wszystkie pięć albumów studyjnych. Na zakończenie supergrupa dwukrotnie zagra w Polsce:

20.11 - Kraków, Gwarek

21.11 - Poznań, 2progi.

O.R.k. wraca do Polski. "Ambicje art rocka i siła prog rocka"

Przypomnijmy, że międzynarodowy zespół tworzą pochodzący z Włoch, wielokrotnie nagradzany kompozytor muzyki filmowej i wokalista Lorenzo Esposito Fornasari znany także jako LEF, jego rodak Carmelo Pipitone (gitara), australijski basista Colin Edwin (w latach 1993-2011 muzyk Porcupine Tree) i amerykański perkusista Pat Mastelotto (m.in. King Crimson, Stick Men, Tuner).

"Dzięki dramaturgicznej dynamice, mocnym beatom i porywającym wokalom, koncerty O.R.k. z 2026 roku sięgają jeszcze głębiej w wielowymiarową przestrzeń zespołu - gdzie ambicje art-rockowe spotykają się z siłą alternatywnego prog rocka - łącząc ulubione utwory fanów i rzadkie perełki w koncercie, który podkreśla, dlaczego zarówno krytycy, jak i publiczność nazywają tę erę najlepszą w historii zespołu" - czytamy w zapowiedzi występów.

Dotychczasowy dorobek zamyka piąty album "Firehose Of Falsehoods" (2025), na którym gościnnie zagrał John Wesley, były koncertowy gitarzysta Porcupine Tree. Grafiki do dwóch poprzednich płyt "Ramagehead" (2019) i "Screamnasium" (2022) przygotował Adam Jones, gitarzysta grupy Tool.

Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL