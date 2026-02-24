Limitowana przedsprzedaż Alter Art na koncert Primus w Warszawie rozpocznie się 25 lutego o godz. 12:00. Otwarta sprzedaż biletów ruszy 27 lutego (godz. 10:00).

Ekipa dowodzona przez Lesa Claypoola zagra 6 sierpnia w Klubie Progresja.

Primus na koncercie w Polsce

"Twórczość słynnego zespołu pod przewodnictwem Lesa Claypoola, wirtuoza basu i jedynego stałego członka grupy, to muzyka świadomie dziwaczna i eksperymentalna, ale nie odstraszająca. Założonej w 1984 roku w Kalifornii formacji udało się przekuć swoją pokręconą oryginalność w zjawisko globalnej popkultury" - czytamy w ogłoszeniu koncertu.

Początkowo zespół funkcjonował wyłącznie w podziemiu, lecz między trzecim a czwartym albumem jego popularność nabrała wręcz kultowego wymiaru. Ich gęsta mieszanka art rocka, funku i heavy metalu podlana specyficznym poczuciem humoru zdobyła szeroką publiczność wraz z sukcesem albumu "Sailing the Seas of Cheese" (1991). Z kolei "Pork Soda" (1993) oraz "Tales from the Punchbowl" (1995) uzyskały odpowiednio status platynowej i złotej płyty.

Twórczość Amerykanów pozostaje trudna do prostego skategoryzowania, a sam Claypool odrzuca hasło "funk metalu".

Po kilkuletniej przerwie grupa wróciła do aktywności w 2010 r., wydając tak osobliwe projekty jak "Primus & the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble" (2014), "The Desaturating Seven" (2017) oraz EP-kę "Conspiranoia" (2022). W 2024 roku, przed wspólną trasą z A Perfect Circle i Puscifer, Primus nagrał utwór "Pablo's Hippos" na wspólne wydawnictwo "Sessanta E.P.P.P.", zawierające po jednym nowym utworze od każdego z zespołów.

Od 1989 r. u boku Claypoola występuje gitarzysta Larry "Ler" LaLonde. Pod koniec 2025 r. perkusistę Tima "Herb" Alexandra zastąpił John "Hoffer" Hoffman.

