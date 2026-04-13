Sanae Takaichi stoi na czele japońskiego rządu od października 2025 r. (jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w Kraju Kwitnącej Wiśni). Wówczas media zajmujące się muzyką zwróciły na nią uwagę, ponieważ polityczka nie kryje swojej pasji, jaką jest ciężka muzyka. Podczas studiów grała na perkusji w metalowym zespole.

Wśród swoich idoli wymieniała m.in. Deep Purple, Black Sabbath i Iron Maiden. Będąc jeszcze w szkole podstawowej kupiła sobie płytę "Machine Head" Deep Purple.

Premierka Japonii z Deep Purple

To właśnie z tą legendą hard rocka spotkała się przed ich koncertami w Japonii. Muzycy pojawili się w Kancelarii Premiera w Tokio. Ian Paice nazwał premierkę "przyjaciółką", wręczając jej podpisane przez siebie pałeczki perkusyjne. Ta z kolei odpowiedziała, że Paice jest "jej bogiem".

Dodajmy, że w 1972 r. podczas pierwszej wizyty Deep Purple w Japonii nagrano album "Made in Japan", nazywany jednym z najlepszych koncertowych wydawnictw wszech czasów.

"Kiedy kłócę się z moim mężem, gram na bębnach do utworu 'Burn' i rzucam na niego klątwę" - żartowała Sanae Takaichi podczas spotkania z muzykami Deep Purple.

Deep Purple - żywa legenda hard rocka

Dotychczasowy imponujący dorobek brytyjskiej legendy zamyka na razie wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1". Był to studyjny debiut 46-letniego obecnie Simona McBride'a, który w 2022 r. zastąpił Steve'a Morse'a (był gitarzystą legendy hard rocka z najdłuższym stażem).

Występami w Japonii zespół rozpoczął kolejną serię koncertów, a w lecie powróci na festiwalowe występy do Europy (w planach m.in. słynny Hellfest we Francji). Z kolei jesienią odbędą się halowe koncerty.

Grupa nie zapomniała o wiernych fanach w Polsce - zagra u nas 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. Weteranów na scenie będzie poprzedzać Jayler, obwołany nową rockową siłą z Wielkiej Brytanii.

Obecny skład tworzą 80-letni wokalista Ian Gillan, jego rówieśnik, basista Roger Glover, młodsi o trzy lata perkusista Ian Paice (jedyny muzyk grający w zespole bez przerwy od samego początku) i klawiszowiec Don Airey oraz 46-letni gitarzysta Simon McBride.

Blanka wspomina w "The Voice Kids" wyjazd do Grecji. "Ledwo mnie uratowali" materiały prasowe