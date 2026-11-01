"2Progi to nie tylko koncerty. To przestrzeń dla kultury, dialogu i odkrywania nowej muzyki. Wspieramy scenę niezależną, współpracujemy z promotorami, artystami i międzynarodową społecznością, tworząc miejsce ważne na muzycznej mapie miasta" - tak przedstawiał się poznański klub na swojej oficjalnej stronie.

Na muzycznej scenie występowali m.in. Nazareth, Clan of Xymox, Fink, Georgie Greep, Doogie White, Oransi Pazuzu, Pablopavo, Dwa Sławy, Lanberry, Turbo, Dezerter, Tede, Farben Lehre, WaluśKraksaKryzys, Wojtek Szumański, Matylda Damięcka, Laboratorium, EABS, Łydka Grubasa, Pull The Wire i Rów Babicze.

Jednym z ostatnich koncertów w tym miejscu był występ belgijskiego zespołu Triggerfinger, który poprzedzały połączone siły Lou Lou Safran i Burn This Song.

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Klub 2Progi w Poznaniu kończy działalność

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że klub 2Progi musi zakończyć działalność. Powodem są zmiany administracyjne, na które nie mamy wpływu i których konsekwencji, niestety, nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Ta wiadomość złamała nam serca" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

"Kochaliśmy to miejsce. Spędzaliśmy tutaj ogromną część naszego życia - pracując, podejmując wyzwania, zawiązując przyjaźnie i przeżywając chwile, które dawały nam poczucie, że to wszystko ma sens. Dziś trudno pomieścić w słowach wzruszenie, żal i wdzięczność" - dodają właściciele.

Na pożegnanie odbędą się koncerty Ninja Episkopat (w ramach autorskiego cyklu All-in 2 Jazz; 17 grudnia) oraz Pure Reason Revolution i Amarok (18 grudnia). "Do tego czasu chcemy przeżyć z wami jeszcze wiele pięknych muzycznych chwil" - czytamy.

W komentarzach internauci nie kryją zaskoczenia i rozczarowania, przypominając, że pod koniec 2022 r. po 25 latach zamknął się Klub u Bazyla. Od dekady nie działa też inne kultowe koncertowe miejsce w stolicy Wielkopolski - Eskulap.

"Wielka strata dla Poznania! Tyle było u Was fajnych koncertów, teraz Poznań będzie omijany jeszcze szerszym łukiem przez muzyków, bo powoli nie ma już tutaj gdzie grać" - czytamy wśród blisko setki komentarzy na profilu klubu 2Progi.