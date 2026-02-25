Krótko po premierze nowego albumu "We Mean It, Man!" grupa Gogol Bordello ogłosiła szczegóły trasy koncertowej. W jej ramach zespół powróci do Polski na organizowane przez Live Nation cztery koncerty:

15.08. - Wrocław, A2

16.08. - Kraków, Studio

17.08. - Gdańsk, B90

18.08. - Poznań, TAMA.

Przedsprzedaż Ticketmaster ruszy 26 lutego (godz. 10:00), a bilety do sprzedaży ogólnej trafią 27 lutego (godz. 10:00).

Gogol Bordello wracają do Polski

Na czele Gogol Bordello stoi Eugene Hütz - Ukrainiec romskiego pochodzenia. Muzycy sami o sobie mówią często "międzynarodowa rodzina" albo "cygańska trupa" i trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że w skład działającego od 1999 r. zespołu wchodzą także m.in. Rosjanin, Ekwadorczyk, Brazylijczyk czy Amerykanie.

"Gypsy punk w najczystszej, najbardziej bezczelnej formie wraca nad Wisłę" - zapowiadają organizatorzy.

Na "We Mean It, Man!" trafiło 12 utworów, w których hardcore'owy rdzeń spotyka się z techno i post-punkiem. Jak mówi sam Eugene: to ich "najlepszy Frankenstein od czasu 'Gypsy Punks'" i post-punkowa, taneczna zemsta.

"Jeśli byliście kiedyś na ich koncercie, wiecie, że to nie jest zwykły gig. Jeśli nie - sierpień 2026 to moment, żeby to nadrobić" - zachęcają organizatorzy.

