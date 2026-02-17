Zespół Pink Floyd powstał w 1965 roku w Londynie i od samego początku przyciągał uwagę swoją nietypową estetyką i podejściem do muzyki. Początkowo, pod wodzą charyzmatycznego Syda Barretta, grupa poruszała się w obrębie psychodelicznego rocka, pełnego dźwiękowych eksperymentów i abstrakcyjnych tekstów. Barrett, mimo swego wpływu na pierwsze lata działalności zespołu, z czasem został odsunięty ze względu na narastające problemy psychiczne, co doprowadziło do przejęcia twórczego steru przez Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Nicka Masona i Richarda Wrighta.

Z czasem Pink Floyd stał się zespołem o coraz bardziej ambitnym, konceptualnym podejściu do tworzenia albumów. Wydane w latach 70. płyty "The Dark Side of the Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975) i "Animals" (1977) przyniosły grupie nie tylko sukces komercyjny, ale i status artystycznej legendy. W każdej z tych produkcji Pink Floyd podejmował poważne tematy egzystencjalne, społeczne i psychologiczne, rozwijając przy tym swój niepowtarzalny styl - pełen przestrzeni, subtelnych brzmień, gitarowych solówek i dźwiękowych pejzaży.

Pink Floyd i "The Wall" jako historia psychicznego muru

W 1979 roku ukazał się jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki - "The Wall", monumentalna, dwupłytowa rock opera, której centralnym punktem była piosenka "Another Brick in the Wall", a właściwie jej druga część - "Part II".

Album "The Wall" to opowieść o muzyku imieniem Pink, który buduje wokół siebie metaforyczny mur - emocjonalną i psychiczną barierę, chroniącą go przed światem zewnętrznym. Każde bolesne doświadczenie życiowe staje się kolejną "cegłą w murze" (another brick in the wall): śmierć ojca na wojnie, nadopiekuńcza matka, opresyjna szkoła, zawód miłosny, izolacja społeczna, sława i nielegalne substancje. Konstrukcja muru jest procesem powolnego zamykania się w sobie, prowadzącego do całkowitego odcięcia się od rzeczywistości i otoczenia.

"Another Brick in the Wall (Part II)" to jedna z kluczowych scen tej opowieści - moment buntu wobec autorytarnych metod wychowawczych i represyjnego systemu edukacji.

Piosenka, która zaczęła się od żartu

Paradoksalnie, najbardziej rozpoznawalny utwór Pink Floyd był początkowo niemal... żartem. Roger Waters zaprezentował producentowi Bobowi Ezrinowi szkic utworu - krótki fragment tekstu i prostą melodię. Ezrin, który wcześniej pracował z Alice Cooperem, zasugerował, by rozwinąć utwór i dodać do niego dyskotekowy beat, inspirowany brzmieniem muzyki tanecznej z końca lat 70., w tym takich hitów jak "Stayin' Alive" Bee Gees. Waters był sceptyczny, ale ostatecznie przystał na pomysł.

Do wykonania refrenu zaproszono chór dziecięcy z Islington Green School w Londynie, prowadzony przez nauczyciela muzyki Aluna Renshawa. Chór zaśpiewał charakterystyczne:

"We don't need no education / We don't need no thought control",

co nadało utworowi niezwykle ironiczny, ale jednocześnie potężny wydźwięk. Zestawienie dziecięcego chóru z tekstem nawołującym do buntu przeciw szkole okazało się porażająco skuteczne - wywołało kontrowersje, ale też ogromne zainteresowanie.

Koncert Pink Floyd w ramach trasy "The Wall" - Earls Court w Londynie, 14 czerwca 1981 r. Solomon N’Jie Getty Images

Kompozycja i brzmienie

"Another Brick in the Wall (Part II)" wyróżnia się niespotykaną dotąd jak na Pink Floyd rytmiką. Gitara rytmiczna jest funkowa, perkusja niemal taneczna, a bas napędza cały utwór prostym, lecz niezwykle chwytliwym motywem. Głos Watersa - suchy, zimny, zdystansowany - kontrastuje z chórem, co tworzy atmosferę buntu w dystopijnym świecie. Brak patosu, a jednocześnie intensywność przekazu sprawiają, że utwór zapada w pamięć natychmiast.

Mimo że Pink Floyd nie byli zespołem singlowym - ich utwory miały być częścią większej całości - "Another Brick in the Wall (Part II)" stało się ogromnym hitem. W 1980 roku piosenka osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i wielu innych krajach. Był to pierwszy i jedyny numer jeden Pink Floyd na liście Billboard Hot 100. Utwór zyskał miano hymnu pokolenia, które miało dość sztywnych ram społecznych i edukacyjnych.

Kontrowersje i zakazy

Sukces piosenki nie obył się bez kontrowersji. W RPA, gdzie trwał wówczas system apartheidu, utwór został zakazany przez rząd, który uznał go za potencjalnie niebezpieczny, mogący podburzać uczniów do nieposłuszeństwa wobec władzy. W niektórych szkołach w Wielkiej Brytanii również wyrażano oburzenie - nauczyciele czuli się dotknięci przesłaniem utworu, uważając je za niesprawiedliwą generalizację. Tymczasem Waters wielokrotnie podkreślał, że nie chodziło mu o dosłowne piętnowanie nauczycieli, lecz o krytykę systemu edukacyjnego, który tłumi indywidualność i kreatywność.

Piosenka stała się też przedmiotem analiz socjologicznych i pedagogicznych - nie tylko jako artystyczna wypowiedź, ale jako punkt wyjścia do dyskusji o szkole, wychowaniu, autorytecie i wolności. W wielu krajach była wykorzystywana w kontekście protestów młodzieżowych, od antysystemowych demonstracji po manifestacje antymilitarne.

"Strach buduje mury"

Na koncertach utwór "Another Brick in the Wall (Part II)" niemal zawsze wywołuje entuzjastyczne reakcje. W czasie trasy koncertowej "The Wall Live" (1980-1981) piosenka była wykonywana w spektakularnej oprawie: na scenie budowano mur z wielkich cegieł, z którego wychylały się marionetki przypominające groteskowych nauczycieli z wielkimi nosami i dzikim wzrokiem. To teatralne ujęcie dopełniało przekazu piosenki.

W latach 2010-2013 Roger Waters odbył kolejną wielką trasę "The Wall Live", odwiedzając kilkadziesiąt krajów. "Another Brick in the Wall" zawsze była kulminacją części pierwszej koncertu. Waters nie stronił od współczesnych aluzji politycznych, łącząc przekaz piosenki z walką o wolność słowa, równość i sprawiedliwość.

Nowe konteksty i odbiór hitu Pink Floyd po latach

Choć utwór powstał pod koniec lat 70., wciąż znajduje nowe konteksty i pozostaje aktualny. W erze masowej standaryzacji edukacji, testów, rankingów i algorytmów, przekaz piosenki bywa odczytywany jako jeszcze bardziej aktualny niż kiedyś. Nowe pokolenia słuchaczy, niekiedy pozbawione głębszego kontaktu z historią rocka, nadal reagują na "Another Brick in the Wall" tak samo żywiołowo, jak odbiorcy sprzed czterdziestu lat.

Często cytowane są słowa refrenu w memach, na transparentach protestacyjnych, w grafice ulicznej. Pojawiły się także niezliczone covery - od jazzowych, przez metalowe, aż po elektroniczne. W 2000 roku piosenka została przypomniana w wersji remiksowanej przez Erica Prydza, a nawet wykorzystana w reklamach i ścieżkach dźwiękowych filmów, choć sam Waters krytycznie odnosił się do komercjalizacji utworu.

"Another Brick in the Wall" to muzyczna i tekstowa manifestacja buntu - nie krzykliwa, lecz przemyślana, artystycznie dojrzała, a przy tym zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Pink Floyd stworzyli dzięki niej nie tylko niezapomniany hit, ale i ważny głos pokolenia, który nie przestaje rezonować z rzeczywistością kolejnych dekad.

Dodajmy, że ciągnący się od lat konflikt między Rogerem Watersem a Davidem Gilmourem sprawia, że nie ma żadnych szans na ich wspólny występ pod szyldem Pink Floyd (ostatni raz Waters, Gilmour, Mason i zmarły w 2008 r. Wright zagrali podczas Live 8 w Londynie 2 lipca 2005 r.). Gilmour wprost zadeklarował, że "nigdy więcej nie zagra z Rogerem Watersem".

