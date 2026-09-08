Ponad 100 godzin archiwalnych nagrań Oasis ma trafić na aukcję. Bracia Gallagherowie wyrazili sprzeciw

Weronika Figiel

Weronika Figiel

3 października pod młotek trafią taśmy z ponad setką godzin archiwalnych nagrań Oasis. Brytyjski dom aukcyjny Littleton Auctions szacuje, że gratka dla prawdziwych miłośników kultowego zespołu może zostać sprzedana za kwotę od 1,2 mln do 1,6 mln funtów (6-8 mln złotych). Licytacja wywołała niemałe poruszenie wśród kolekcjonerów, ale jednocześnie zdenerwowała samych braci Gallagherów. Brytyjscy muzycy sprzeciwiają się sprzedaży, gdyż chcieliby odzyskać cenne taśmy.

Liam i Noel Gallagherowie stoją obok siebie na tle dużych białych liter, ubrani w kurtki.
Liam i Noel Gallagherowie z zespołu OasisKarwai TangGetty Images

Zagraniczne media przekazały wieści o muzycznym zbiorze archiwalnym Oasis, który 3 października trafi na licytację brytyjskiego domu aukcyjnego Littleton Auctions. "The Times" przekazało, że chodzi o 63 nagrania koncertowe z lat 90., wśród których mogą znaleźć się także zapisy z prób czy szczere, niefiltrowane rozmowy między członkami zespołu i ekipą techniczną. Wśród taśm jedną z największych gratek dla fanów jest z kolei zapis legendarnego występu nad Loch Lomond z 1996 r.

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Kolekcja w całości składa się z 209 kaset DAT, 73 kaset analogowych i trzech płyt MiniDisc. Materiały zebrał główny inżynier dźwięku Oasis, Huw Richards, który współpracował z zespołem w latach 1994-2001. Spieniężyć je chce jego syn, Owain.

Archiwalne taśmy Oasis mają trafić na aukcję, a zespół nie jest tym zachwycony

W 2025 r. Oasis powrócili na scenę po wielu latach przerwy, a ich notowania wyraźnie wzrosły. Licytacja trafiła więc na dobry czas i z pewnością będzie niemałą gratką dla muzycznych kolekcjonerów oraz wiernych fanów Brytyjczyków. Szacuje się, że fanty na niej sprzedawane mogą zostać nabyte za nawet 1,6 mln funtów (ok. 8 mln złotych).

Sprzedażą pamiątek nie są jednak zachwyceni sami zainteresowani. Ben Homer, dyrektor domu aukcyjnego, w rozmowie z "The Guardian" potwierdził, że bracia Gallagherowie są wyraźnie zdenerwowani. "Obóz Oasis jest świadomy aukcji i wyraził swoje zaniepokojenie, co jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę skalę i znaczenie materiału" - powiedział.

Bracia Gallagherowie chcieli odzyskać nagrania, ale nie wyłożyli ani grosza. Właściciel i tak postanowił je spieniężyć

Z kolei Owain Richards, do którego obecnie należą nagrania i który planuje je sprzedać, w rozmowie z "The Times" ujawnił, że zespół chciał odzyskać nagrania. Nie było jednak mowy o odkupieniu ich. W związku z tym rozmowy między Owainem a przedstawicielami formacji zakończyły się fiaskiem na wczesnym etapie - mężczyzna nie chciał oddawać cennej zdobyczy za darmo.

"To naprawdę kawałek historii" - podkreśla Richards, dodając, że nagrania były przetrzymywane w świetnych warunkach, w związku z czym wciąż nadają się do obróbki i wykorzystania. Mimo wszystko jakość taśm nie ma znaczenia dla nabywców, bowiem Oasis posiadają prawa własności intelektualnej. Oznacza to tyle, że nie mogą one zostać wykorzystane komercyjnie, bez wcześniejszej konsultacji, umowy i współpracy z formacją.

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