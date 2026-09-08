Zagraniczne media przekazały wieści o muzycznym zbiorze archiwalnym Oasis, który 3 października trafi na licytację brytyjskiego domu aukcyjnego Littleton Auctions. "The Times" przekazało, że chodzi o 63 nagrania koncertowe z lat 90., wśród których mogą znaleźć się także zapisy z prób czy szczere, niefiltrowane rozmowy między członkami zespołu i ekipą techniczną. Wśród taśm jedną z największych gratek dla fanów jest z kolei zapis legendarnego występu nad Loch Lomond z 1996 r.

Kolekcja w całości składa się z 209 kaset DAT, 73 kaset analogowych i trzech płyt MiniDisc. Materiały zebrał główny inżynier dźwięku Oasis, Huw Richards, który współpracował z zespołem w latach 1994-2001. Spieniężyć je chce jego syn, Owain.

Archiwalne taśmy Oasis mają trafić na aukcję, a zespół nie jest tym zachwycony

W 2025 r. Oasis powrócili na scenę po wielu latach przerwy, a ich notowania wyraźnie wzrosły. Licytacja trafiła więc na dobry czas i z pewnością będzie niemałą gratką dla muzycznych kolekcjonerów oraz wiernych fanów Brytyjczyków. Szacuje się, że fanty na niej sprzedawane mogą zostać nabyte za nawet 1,6 mln funtów (ok. 8 mln złotych).

Sprzedażą pamiątek nie są jednak zachwyceni sami zainteresowani. Ben Homer, dyrektor domu aukcyjnego, w rozmowie z "The Guardian" potwierdził, że bracia Gallagherowie są wyraźnie zdenerwowani. "Obóz Oasis jest świadomy aukcji i wyraził swoje zaniepokojenie, co jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę skalę i znaczenie materiału" - powiedział.

Bracia Gallagherowie chcieli odzyskać nagrania, ale nie wyłożyli ani grosza. Właściciel i tak postanowił je spieniężyć

Z kolei Owain Richards, do którego obecnie należą nagrania i który planuje je sprzedać, w rozmowie z "The Times" ujawnił, że zespół chciał odzyskać nagrania. Nie było jednak mowy o odkupieniu ich. W związku z tym rozmowy między Owainem a przedstawicielami formacji zakończyły się fiaskiem na wczesnym etapie - mężczyzna nie chciał oddawać cennej zdobyczy za darmo.

"To naprawdę kawałek historii" - podkreśla Richards, dodając, że nagrania były przetrzymywane w świetnych warunkach, w związku z czym wciąż nadają się do obróbki i wykorzystania. Mimo wszystko jakość taśm nie ma znaczenia dla nabywców, bowiem Oasis posiadają prawa własności intelektualnej. Oznacza to tyle, że nie mogą one zostać wykorzystane komercyjnie, bez wcześniejszej konsultacji, umowy i współpracy z formacją.