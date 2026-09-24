Polski akcent w nowym teledysku Queens of the Stone Age! Rodacy pojawili się po obu stronach kamery

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Queens of the Stone Age opublikowali teledysk do nowego singla "Where The Goth Girls At?". Co ciekawe przy nagraniach pracowała polska ekipa, zarówno przed kamerą, jak i za nią!

Lou Lou Safran współtworzyła teledysk Queens of the Stone Age „Where The Goth Girls At?”, nagrany w opuszczonej elektrowni pod Los Angeles.
Josh Homme (Queens of the Stone Age)Rick KernGetty Images

Lou Lou Safran, polska aktorka i wokalistka nie tylko wystąpiła w nowym klipie Queens of the Stone Age, ale także współprodukowała go i zajmowała się castingiem. To jej druga współpraca z amerykańskim zespołem. W lipcu pojawiła się w teledysku do utworu "Easy Street".

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Zaproszenie od lidera zespołu

Według Safran pomysł kolejnej współpracy wyszedł od Josha Homme'a. Lider Queens of the Stone Age był zadowolony z obsady, którą przygotowała do poprzedniego klipu i poprosił ją o to samo przy następnym nagraniu.

"Joshowi tak spodobało się, jak obsadziłam teledysk do 'Easy Street', że poprosił, żebym zrobiła to samo do następnej piosenki. Nie było to łatwe. A że uwielbiam nową płytę Queens, do tej produkcji zatrudniłam po prostu wszystkich moich ulubionych artystów, z którymi wcześniej współpracowałam".

W teledysku występuje m.in. komik Steve Agee, którego widzowie mogą kojarzyć z filmu "Shazam! Gniew bogów". Na ekranie pojawia się również Alexander Ward, znany z "American Horror Story" i "Obecności", a także tancerka Scarlett Kapella.

Industrialna opowieść w opuszczonej elektrowni

Klip do "Where the Goth Girls At?" nakręcono w opuszczonej elektrowni niedaleko Los Angeles. Główny bohater próbuje w niej obudzić ludzi, którzy bezrefleksyjnie podporządkowali się narzuconemu schematowi.

Teledysk wyreżyserowali Christopher Gruse i Tony Wolski, Amerykanie polskiego pochodzenia. Wcześniej pracowali z zespołem przy klipie do "Easy Street". Nowy teledysk jest kontynuacją ich współpracy z Queens of the Stone Age.

Najnowsza, dziewiąta płyta QOTSA zatytułowana "Perfecth" ujrzy światło dzienne już 30 października 2026. Wśród pozostałych singli promujących wydawnictwo znajdziemy wspomniane już "Easy Street" oraz "Insignificant Other".

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