Polski akcent na liście najlepszych utworów 2025! Kto skradł serca "Rolling Stone"?

We fragmencie poświęconym grupie czytamy: "Polski artrockowy zespół oferuje wciągający, psychodeliczny, rozmarzony utwór z linią basu przypominającą Radiohead z lat dwutysięcznych oraz narastające poczucie napięcia. 'Oh, let the mourners go' śpiewa i krzyczy gitarzysta Wojtek Juchniewicz. Lider zespołu Grzegorz Kwiatkowski, poeta i antyfaszystowski aktywista, wprowadza kontrapunkt z beatlesowskimi wokalami 'Let the mourners come'. Gdy się posłucha, zaczyna to brzmieć niczym krzyk przeciwko narastającemu szumowi prawicowych, autorytarnych polityków na całym świecie".