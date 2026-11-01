Polacy znów słuchają Lady Pank. Zaskakujący efekt filmu "Mniej obcy"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Sukces filmu "Mniej obcy" opowiadającego o życiu Jana Borysewicza sprawił, że piosenki grupy Lady Pank notują wyraźny renesans popularności. Spotify opublikował zestawienie, z którego wynika, że po premierze produkcji Netfliksa odtworzenia utworów tego zespołu wzrosły o 117 procent.

Jan Borysewicz, lider Lady Pank, siedzący na żółtej sofie w białej koszulce i czarnej rozpinanej bluzie.
Jan Borysewicz jest liderem i gitarzystą grupy Lady PankAKPAAKPA

Film "Mniej obcy" miał premierę 21 września na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a 7 października trafił na platformę Netflix. Produkcja opowiada historię Jana Borysewicza, gitarzysty i lidera Lady Pank. W głównego bohatera wcielił się debiutujący na dużym ekranie Mikołaj Bukrewicz, grający na co dzień w zespole Karmider.

W filmie wyreżyserowanym przez Kristoffera Rusa towarzyszą mu m.in. Kinga Preis, Mirosław Tomczuk, Ireneusz Czop i Patryk Pietrzak, który zagrał tekściarza Andrzeja Mogielnickiego.

"To nie jest film o Lady Pank, to jest film inspirowany moim życiem. Ten film pokazuje zupełnie inne moje oblicze" - podkreślał Jan Borysewicz w "halo tu polsat".

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Michał Boroń

Lady Pank: Zaskakujący efekt filmu "Mniej obcy"

Sukces produkcji przełożył się na wzrost popularności piosenek Lady Pank. Nazwa zespołu jest siódmym najczęściej wyszukiwanym hasłem w Spotify w Polsce (wzrost o 375 procent).

W porównaniu z analogicznym okresem przed premierą odtworzenia katalogu Lady Pank w Polsce wzrosły o 117 proc., a aż cztery utwory legendy polskiego rocka znalazły się w tygodniowym zestawieniu Top Utwory Polska.

Największy wzrost odtworzeń zanotował "Mniej niż zero" (109 proc.). Kolejne miejsca zajęły "Tańcz głupia, tańcz" (97 proc.) oraz "Kryzysowa narzeczona" i "Zamki na piasku" (po 69 proc.).

Niektórzy fani w komentarzach zwracają uwagę, że piosenki Lady Pank towarzyszą im od lat, a zespół obecnie świętuje swoje 45-lecie na trasie koncertowej.

Dodajmy, że 27 listopada ukaże się soundtrack do filmu "Mniej obcy". Znajdzie się na nim utwór "Mama", który razem nagrali Jan Borysewicz i Mikołaj Bukrewicz.

"Efekt Netfliksa" na wzrost popularności piosenek sprzed lat mogliśmy zobaczyć wcześniej choćby za sprawą serialu "Stranger Things", który dał nowe życie m.in. przebojom Kate Bush czy grupy Metallica.

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