Polacy tańczyli do tego hitu w latach 80. Mało kto zna jego historię

Europe - skandynawska odpowiedź na rockowy świat

Europe to szwedzki zespół rockowy założony w 1979 roku w Upplands Väsby, pod Sztokholmem. Inicjatorami byli wokalista Joey Tempest, gitarzysta John Norum, basista Peter Olsson oraz perkusista Tony Reno. Początkowo występowali jako Force, a w 1982 roku zmienili nazwę na Europe. Przełomem okazało się zwycięstwo w telewizyjnym konkursie Rock-SM, które otworzyło im drogę do kontraktu płytowego.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL

Przełomowy album "The Final Countdown"

W 1986 roku światło dzienne ujrzał trzeci album studyjny Europe zatytułowany "The Final Countdown". To właśnie on przyniósł zespołowi międzynarodowy rozgłos. Tytułowa piosenka początkowo miała być jedynie intro koncertowym, ale ostatecznie stała się pełnowymiarowym utworem i pierwszym singlem z płyty.

Klawiszowy riff, który podbił świat

Słynny motyw otwierający utwór został napisany przez Joeya Tempesta na początku lat 80., gdy w piwnicy eksperymentował na syntezatorze Korg Polysix. W nagraniu albumowym użyto m.in. instrumentów Yamaha i Roland, co nadało brzmieniu monumentalny i charakterystyczny dla dekady ton. Partie klawiszowe zdominowały kompozycję, odróżniając ją od typowych rockowych hitów epoki, w których na pierwszym planie znajdowały się gitary.

Joey Tempest (Europe) w 1986 r. BSR Agency/Gentle Look via Getty Images Getty Images

"Wiedziałem, że ten fragment coś w sobie ma. Nie potrafiłem tylko stworzyć z niego całej piosenki" - opowiadał po latach Joey Tempest w magazynie "Metal Hammer". Gdy z utworem pojawił się na próbie, pierwszą reakcją Johna Noruma było: "To jakieś szaleństwo". "Nie możemy tego wykorzystać. Na szczęście mnie nie posłuchali" - wspominał gitarzysta, który jednak nie był do końca zadowolony z klawiszowego brzmienia płyty "The Final Countdown" i odszedł z Europe w październiku 1986 r., niespełna pół roku po premierze albumu. Gitarzysta na stałe powrócił do grupy w 2003 r.

Tekst i znaczenie utworu

Choć "The Final Countdown" często postrzegany jest jako prosty hymn stadionowy, tekst piosenki ma głębszy wymiar. Opowiada o podróży w nieznane i o nieuchronności zmian. Joey Tempest przez wiele lat marzył o tym, żeby zostać astronautą. Ojciec artysty był pilotem i czasem zabierał syna do pracy, żeby pooglądał maszyny od środka.

Wersy "We're leaving together, but still it's farewell" interpretowane były zarówno jako wizja opuszczenia Ziemi, jak i metafora życiowych rozstań czy dorastania. Dzięki temu piosenka zyskała uniwersalny charakter i do dziś może być odbierana na wiele sposobów.

Sukces na listach przebojów

Po premierze w 1986 roku "The Final Countdown" stał się globalnym fenomenem. Zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w około 25 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwecji. W Stanach Zjednoczonych dotarł do ósmego miejsca w notowaniu Billboard Hot 100, a cały album znalazł się na ósmym miejscu Billboard 200 i zdobył status potrójnej platyny.

Teledysk do "The Final Countdown", pokazujący zespół na scenie wśród tłumów fanów, idealnie wpisał się w estetykę lat 80. Dynamiczny montaż i charyzmatyczna postawa Joeya Tempesta sprawiły, że klip stał się jednym z symboli epoki MTV.

Dziedzictwo i kulturowy fenomen

"The Final Countdown" od lat rozbrzmiewa na stadionach, w reklamach, filmach, a nawet w memach internetowych. Przez niektórych krytyków był uznawany za przesadzony hymn bez głębi, inni dostrzegali w nim muzyczny kunszt i emocjonalną siłę. Niezależnie od opinii, utwór stał się nieśmiertelnym symbolem lat 80. i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów w historii rocka.

Dziś "The Final Countdown" pozostaje czymś więcej niż tylko piosenką. To kulturowy fenomen, który łączy pokolenia i wciąż wywołuje dreszcz emocji już od pierwszych nut. Europe stworzyli utwór, który nie tylko wpisał się w historię muzyki, ale także na stałe zajął miejsce w popkulturze.

Album "The Final Countdown" powstał w składzie: Joey Tempest (wokal), John Norum (gitara), John Leven (bas), Ian Haugland (perkusja) i Mic Michaeli (instrumenty klawiszowe). To właśnie w tym zestawieniu Europe na stałe powrócił po reaktywacji w 2003 r. i od tego czasu działa w niezmienionym składzie.