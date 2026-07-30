Wyjątkowe miejsce podczas koncertów grupy Godsmack ma "Batalla de los Tambores" - czyli perkusyjny pojedynek lidera, wokalisty Sully'ego Erny z bębniarzem. Od połowy czerwca jest nim Mike Mangini, w latach 2010-2023 perkusista ikony prog metalu - Dream Theater. Kariera muzyka wielokrotnie nagradzanego tytułem "najszybszego perkusisty na świecie" i rekordzisty Guinessa na dobre rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy dołączył do kanadyjskich thrashmetalowców z grupy Annihilator. W tym zespole występował do 1994 roku, kiedy został zaproszony do Extreme za sprawą znajomości z gitarzystą Nuno Bettencourtem.

Po rozpadzie Extreme w 1996 r. Mangini zgłosił się na przesłuchania do zespołu wirtuoza gitary Steve'a Vaia. Muzyk został przyjęty i razem z gitarzystą występował do 2000 r. Wówczas powrócił do rodzinnego Bostonu, gdzie został nauczycielem w słynnej szkole Berklee College of Music.

Godsmack na Pol'and'Rock Festivalu z perkusyjnym rekordzistą świata

Mangini przed dołączeniem do Dream Theater przez lata współpracował z wokalistą tej formacji - Jamesem LaBrie. Perkusista w tym zespole zastąpił Mike'a Portnoya, który w 2023 r. ostatecznie powrócił na to stanowisko.

Dodajmy, że Mike Mangini w składzie Godsmack pojawił się dość niespodziewanie raptem w połowie czerwca. Wówczas po raptem 14 koncertach z posady zrezygnował Wade Murff, który dołączył do Black Veil Brides, zastępując Christiana "CC" Comę.

W ramach wspomnianego perkusyjnego pojedynku "Batalla de los Tambores" Sully Erna - zaczynał właśnie jako bębniarz - mierzy się obecnie z Mikiem Manginim, sięgając po takie rockowe klasyki, jak m.in. "Back in Black" AC/DC, "Walk This Way" Aerosmith i "Enter Sandman" Metalliki.

Dodajmy, że Godsmack w ostatnim czasie przeszedł poważne zmiany składu - wiosną 2025 r. na początku europejskiej trasy okazało się, że w składzie zabrakło dwóch kluczowych muzyków: gitarzysty Tony'ego Romboli i perkusisty Shannona Larkina. Ich zastępcami zostali odpowiednio Sam Koltun i znany z m.in. Evanescence, Black Label Society i Dark New Day Will Hunt. U boku lidera Sully'ego Erny (wokal, gitara) od samego początku występuje basista Robbie Merrill.

Pierwotnie Erna zapowiadał, że wydany w 2023 roku album "Lightning Up The Sky" będzie ostatnim studyjnym wydawnictwem zespołu. Później nieco zmodyfikował swoją wypowiedź, tłumacząc, że chodziło mu o ostatnią płytę nagraną w klasycznym składzie z Rombolą i Larkinem.

Willa Hunta zastąpił Wade Murff, do którego fani nie zdążyli się nawet przywiązać. Wszystko na to wskazuje, że Mike Mangini błyskawicznie podbił serca sympatyków amerykańskiej formacji, choć wciąż ma status koncertowego muzyka.

Styl grupy od lat balansuje między hard rockiem, post grunge'em i alternatywnym metalem. Nazwa formacji została zaczerpnięta z utworu Alice In Chains - "God Smack".

Grupa zasłynęła na początku XXI wieku za sprawą albumu "Awake", na którym znalazły się przeboje takie jak "Greed" czy "Going Down". Ten drugi trafił też na ścieżkę dźwiękową filmu "Mission: Impossible II". Wcześniejsza płyta "Godsmack" (1998) tylko w Stanach pięciokrotnie pokryła się platyną.