Przypomnijmy, że 19 lipca, nieco tydzień po swoich 71. urodzinach, niespodziewanie zmarł Ryszard "Placho" Olesiński , gitarzysta grupy ex Maanam , który w latach 1979-2003 występował u boku Kory i Marka Jackowskiego w zespole Maanam .

Na profilu formacji ex Maanam pojawiły się zdjęcia z pogrzebu i ostatniego pożegnania na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół.

"Pożegnaliśmy naszego przyjaciela Ryszarda 'Placho' Olesińskiego. Wspaniałego człowieka, wielkiego gitarzystę, współtwórcę największych sukcesów Maanamu. Będziesz Placho zawsze w naszych wspomnieniach, kiedy tylko będziemy się spotykać, koncertować, podróżować po Polsce... Cóż można więcej dodać, kiedy serca nasze przeszywa potężny ból? Żegnaj Przyjacielu i do zobaczenia kiedyś, gdzieś tam na górze..." - czytamy.

Z wpisu dowiadujemy się też, że decyzją najbliższej rodziny zmarłego muzyka oraz członków zespołu działalność ex Maanam będzie kontynuowana.

Swoją karierę muzyczną rozpoczął w krakowskim zespole Piknik , w którym grał razem ze swoim bratem, basistą Krzysztofem Olesińskim . W 1980 roku, gdy z Maanamu odszedł John Porter , Marek Jackowski zwrócił się do braci z propozycją dołączenia do zespołu.

Po nawiązaniu porozumienia z Kamilem Sipowiczem po śmierci Kory, zespół Złoty Maanam zmienił nazwę na Ex Maanam. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w zespole pojawiały się różne piosenkarki (Karolina Gibki oraz Agnieszka Bieńkowska), jednak w lutym 2024 r. do składu powróciła Karolina Leszko-Tyszyńska. Ostatni skład ex Maanam tworzyli z nią Ryszard Olesiński (gitara), Paweł Markowski (perkusja), Waldemar Dąże (gitara) i Tomasz Kupiec (bas).