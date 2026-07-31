Glen Hansard zginął w środę rano po wypadku motocyklowym w Lucan w północnej części Dublina. W jednym z tamtejszych pubów regularnie występował dla lokalnej społeczności, z którą był związany od najmłodszych lat. Wokalista i muzyk miał 56 lat.

W mediach społecznościowych pożegnali go m.in. jego muzyczni przyjaciele - Bono (U2), Eddie Vedder (Pearl Jam), Bruce Springsteen, Bob Geldof, Ed Sheeran i Mike Scott (The Waterboys). Poruszające słowa płyną też od fanów i innych gwiazd, a także od wielu irlandzkich polityków z obecną prezydent, premierem, ministrami i byłym prezydentem na czele.

Pogrzeb Glena Hansarda. Oficjalny komunikat rodziny

W piątkowy wieczór na profilu Glena Hansarda opublikowano szczegóły ostatniego pożegnania.

"Jesteśmy głęboko poruszeni ogromem miłości i wsparcia, jakich doświadczamy w tym tygodniu; dziękujemy wszystkim za podzielenie się swoimi wspomnieniami. Uroczystości pogrzebowe Glena odbędą się we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 13:30 w katedrze św. Patryka w Dublinie. Choć na zewnątrz katedry zostanie zainstalowane nagłośnienie, zachęcamy również do śledzenia transmisji online na stronach RTÉ News oraz RIP.IE" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Z nekrologu dowiadujemy się również, że 3 sierpnia (godz. 11-16) w kaplicy Baroque Chapel w IMMA w Dublinie zostanie wystawiona trumna z ciałem zmarłego, by fani mogli osobiście oddać mu ostatni hołd.

Członkowie najbliższej rodziny zaapelowali, by zamiast kwiatów czy prezentów przekazywać datki na rzecz organizacji Simon Community oraz Ukrainian Action.

"Nie zobaczymy już nikogo takiego jak on!" - czytamy na koniec w języku irlandzkim i angielskim.

Kim był Glen Hansard? Jego śmierć pogrążyła w rozpaczy miliony wrażliwców z całego świata

Lider irlandzkiej grupy The Frames szerokiej publiczności dał się poznać za sprawą występu w nakręconym minimalnym nakładem filmie "Once". Towarzyszyła mu pochodząca z Czech wokalistka i pianistka Markéta Irglova . Poznali się w 2004 r., kiedy jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili grupę The Frames (Irglova miała wówczas 16 lat). Podczas pracy nad "Once" ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

To z tego filmu pochodzi singel "Falling Slowly", który przyniósł parze Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Razem tworzyli też duet The Swell Season, który w pierwszej dekadzie XXI wieku stworzył dwie płyty "The Swell Season" (2006) i "Strict Joy" (2009). Poza tym Hansard rozwijał swoją karierę solową. Mocno zapracowany Irlandczyk wspierał też m.in. Eddiego Veddera.

W domowym studiu Markety na Islandii (od 2012 r. mieszka w Reykiaviku, gdzie poznała producenta Sturla Míó Þórissona, za którego później wyszła - mają trójkę dzieci) powstawały nowe piosenki pod szyldem The Swell Season .

W lipcu 2025 r. ten duet wydał trzeci album "Forward". Jeszcze przed premierą tego materiału wrócili do Polski, pod koniec maja dając znakomite koncerty w Krakowie i Warszawie.

Glen Hansard zostawił partnerką Maire Saaritsą (mają 4-letniego syna, któremu dedykował piosenkę "Factory Street Bells" z płyty "Forward"), z którymi dzielili życie między Dublinem a Helsinkami (Finlandia).

56-letni Irlandczyk angażował się w liczne akcje potrzebującym. Od lat - wspierany przez wiele innych gwiazd tamtejszej sceny - w święta Bożego Narodzenia kolędował na Grafton Street w Dublinie, a środki zebrane podczas tego wydarzenia trafiały na rzecz osób zmagających się z bezdomnością.