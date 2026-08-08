Pobyt w Polsce wzruszył Moby'ego. "W takich chwilach świat niemal wydaje się normalny"

Na nagraniu opublikowanym przez Moby'ego widać Krakowskie Przedmieście o zachodzie słońca. Muzyk nagrywał widok z balkonu, a w tle słychać skrzypcową wersję "Hallelujah".

Wykonanie wyraźnie przypadło mu do gustu. W opisie filmu przyznał, że podobne sytuacje są jedną z najlepszych części koncertowych podróży.

"Stoję o zmierzchu na balkonie w Warszawie i słucham kobiety grającej 'Hallelujah' na skrzypcach. W takich chwilach świat niemal wydaje się normalny i pełen dobra" - napisał Moby.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze z Polski. Ewa Chodakowska przywitała muzyka w kraju, natomiast Zuza Kołodziejczyk stwierdziła, że powinien przyjeżdżać częściej. Na nagranie zareagowały również Anja Rubik i Natalia Klimas.

Skrzypaczka zobaczyła film Moby'ego

Kobieta grająca na Krakowskim Przedmieściu początkowo nie wiedziała, że jej występu słucha znany amerykański producent. O wszystkim dowiedziała się dopiero wtedy, gdy film zaczął zdobywać popularność w sieci.

Skrzypaczka odnalazła wpis i zostawiła pod nim komentarz.

"Nie mogę uwierzyć, że to ja! Bardzo dziękuję. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jestem ogromnie wdzięczna, że moja muzyka mogła stać się częścią tak pięknego momentu" - przekazała.

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Nagranie pojawiło się trzy dni po warszawskim koncercie Moby'ego, który zgromadził blisko 12 tys. osób. Artysta obecnie koncertuje w Europie i promuje swoją twórczość podczas letniej trasy.

Moby, czyli Richard Melville Hall, popularność zdobył w latach 90. Jeden z jego najważniejszych albumów, "Play", ukazał się w 1999 roku i przyniósł przeboje "Porcelain", "Natural Blues" oraz "Why Does My Heart Feel So Bad?". Muzyk od lat angażuje się również w działania na rzecz zwierząt i ochrony środowiska.