Jon Bon Jovi od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami z głosem, co wyraźnie było słychać podczas ostatnich koncertów jego grupy Bon Jovi . Po raz ostatni ponad 20 występów w roku amerykańska formacja dała w 2019 r. Jednym z przystanków była Warszawa - zespół zagrał na PGE Narodowym w trakcie tournee promującego album "This House Is Not For Sale" .

Po trzech latach od ostatniego koncertu zespół wrócił na scenę, dając występ w ramach specjalnego weekendu dla fanów w Nashville. Wśród 17 utworów grupa zaprezentowała przekrój największych przebojów, począwszy od klasyków z lat 80. ("Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "You Give Love a Bad Name", "I'll Be There for You"), przez późniejsze hity ("It's My Life", "Have a Nice Day") oraz singel "Legendary" z ostatniej płyty "Forever".