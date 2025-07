Po latach konfliktów bracia Gallagher znów grają razem. Ujawniono, co dzieje się za kulisami

Relacje między Liame'em a Noel'em Gallagherami były napięte przez lata. Już w latach 90. dochodziło do konfliktów - podczas amerykańskiej trasy Noel tymczasowo opuścił zespół po kłótni z Liamem, co doprowadziło do zawieszenia ich występów. Liam siedział na balkonie i zasypywał Noela komentarzami, a po kilku dniach kontynuował trasę bez niego.

Choć fani spekulowali o możliwym powrocie zespołu przez lata, dopiero od około 2024 roku nastąpiło wyraźne ocieplenie - m.in. Liam zadedykował Noelowi podczas Reading Festival utwór "Half the World Away". Oficjalna zapowiedź reaktywacji Oasis ukazała się 27 sierpnia 2024 roku - bracia wspólnie opublikowali identyczne wideo z mottem "The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over" ("Działa zamilkły. Gwiazdy się ułożyły. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca").