Lech Janerka od ponad czterech dekad wyznacza standardy w polskiej muzyce alternatywnej i rockowej, zachwycając słuchaczy swoją wyjątkową wrażliwością, błyskotliwymi tekstami i artystyczną niezależnością. Wszystko wskazuje jednak na to, że nadszedł czas na domknięcie tego rozdziału. Artysta wyrusza w specjalne, pożegnalne tournée, które ma być symbolicznym podsumowaniem jego imponującego dorobku.

Lech Janerka kończy z koncertowaniem. Gdzie jeszcze zagra?

Pierwszym z ujawnionych przystanków wyjątkowej trasy będzie stolica. Lech Janerka wystąpi 18 listopada 2026 roku w warszawskim klubie Stodoła.

Publiczność usłyszy przekrojowy materiał, który obejmie najważniejsze momenty w twórczości muzyka. W setliście nie zabraknie kultowych kompozycji, które na stałe zapisały się w kanonie polskiego rocka, jak i utworów z jego nowszych wydawnictw.

"To będzie opowieść o konsekwencji, artystycznej niezależności i bezkompromisowym podejściu do muzyki. [...] Pożegnalna trasa to nie tylko podsumowanie imponującej kariery, lecz również okazja, by raz jeszcze doświadczyć na żywo wyjątkowej wrażliwości i błyskotliwości jednego z najważniejszych artystów polskiej alternatywy" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Więcej szczegółów dotyczących kolejnych miast na mapie pożegnalnego tournée ma zostać ogłoszonych w najbliższym czasie. Bilety na warszawski występ są już dostępne w kasie klubu Stodoła oraz w autoryzowanym serwisie TicketClub Polska.

Lech Janerka - kariera

Lech Janerka (ur. w 1953 roku we Wrocławiu) to prawdziwa ikona polskiej muzyki rockowej - kompozytor, basista i autor tekstów o niezwykłej wrażliwości społecznej. Jego muzyczna droga na dobre rozpoczęła się w 1979 roku, wraz z założeniem zespołu Klaus Mitffoch. Razem wydali zaledwie jeden, za to absolutnie przełomowy, imienny album, który przez wielu krytyków i dziennikarzy muzycznych do dziś uznawany jest za jedną z najistotniejszych płyt w historii polskiego rocka. Piosenki z tamtego okresu były odważnym, pełnym groteski komentarzem do szarej, opresyjnej rzeczywistości PRL-u.

Po odejściu z zespołu w 1986 roku Janerka rozpoczął owocną, wieloletnią karierę solową, wydając świetnie przyjętą, płytę "Historia podwodna" z przebojami takimi jak "Konstytucje" czy "Ta zabawa nie jest dla dziewczynek". Artysta przez dekady konsekwentnie budował pozycję twórcy niezależnego, eksperymentując z brzmieniami i słowem. Ogromny sukces odniósł w 2005 roku za sprawą akustycznej płyty "Plagiaty" z wielkim hitem "Rower". Jego fonograficzny dorobek zamyka wydany w 2023 roku krążek "Gipsowy odlew falsyfikatu". Za swoją twórczość honorowany był m.in. Fryderykami (w tym statuetką za całokształt), a w 2011 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

