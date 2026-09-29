Po 30 latach wrócili do ukrytego utworu! Placebo z niespodzianką przed wizytą w Polsce

Nowego numeru Placebo nie należy traktować jak odświeżonej wersji starego nagrania. Z pierwowzoru muzycy wzięli tylko fortepianową frazę i zbudowali wokół niej osobny utwór. Klimat wciąż pozostaje lekko ponury, ale aranżacja jest pełniejsza niż w 1996 roku, a gitary brzmią ciężej.

Sesje odbyły się w Londynie zimą i wczesną wiosną tego roku. Za konsoletą obok samego zespołu pracował Adam Noble. Był współproducentem, a potem nadał piosence ostateczny kształt w miksie.

Kim była Helen Keller?

Brian Molko od dawna podziwia bohaterkę, której imię nosi nowo wydany utwór. Wokalista zalicza Helen Keller do swoich ulubionych postaci w historii.

Keller jako małe dziecko straciła słuch i wzrok. Nie przeszkodziło jej to zostać uznaną amerykańską pisarką i aktywistką polityczną. Walczyła o prawa osób z niepełnosprawnościami, a dziś uchodzi za jedną z symbolicznych postaci tego ruchu.

Rok pod znakiem jubileuszu

Premiera zbiegła się z pierwszym koncertem trasy jubileuszowej. Singiel otwiera kolejny etap świętowania. Już w czerwcu zespół wydał "Placebo RE". Na płycie muzycy sięgnęli po oryginalne taśmy z sesji debiutu i przygotowali wszystkie dziesięć kompozycji od podstaw. Dodali do nich dwa nagrania z tamtego okresu - "Drowning By Numbers" oraz wspomniane "H.K. Farewell". Sami twórcy mówią o tym wydawnictwie jako o "wersji reżyserskiej".

Na koncertach zespół zamyka się w latach 1996-1998. Grane są tylko piosenki z albumów "Placebo" i "Without You I'm Nothing". Fani mogą więc usłyszeć numery, których grupa nie grała na scenie od ponad dwudziestu lat! Jubileuszowa trasa dotrze też do Polski. Brytyjczycy wystąpią już 18 listopada 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.