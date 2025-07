Na początku tego roku grupa Trupa Trupa wypuściła EP-kę "Mourners". Za produkcję materiału odpowiedzialny był Nick Lunay - producent oraz realizator, który współpracował z twórcami takimi jak: Blue October, Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, Public Image Ltd czy Kate Bush.

Działająca od 2009 r. trójmiejska formacja szybko zwróciła na siebie uwagę zagranicznych mediów. Płyty zespołu były recenzowane (i doceniane) przez takie serwisy jak m.in. Pitchfork czy The Quietus.

Ekipa dowodzona przez Grzegorza Kwiatkowskiego (wokal, gitara) w 2019 r. podpisała kontrakt ze słynną amerykańską wytwórnią Sub Pop, współodpowiedzialną za kultowe płyty gwiazd muzyki grunge (m.in. Nirvana, Soundgarden, Mudhoney), a także współczesnej gitarowej alternatywy spod znaku m.in. Band of Horses, Iron & Wine, Beach House, The Shins i Fleet Foxes.

Trupa Trupa na podium w USA

Trupa Trupa z tytułowym utworem "Mourners" niedawno trafiła do zestawienia najlepszych nagrań pierwszej połowy 2025 r. magazynu "Rolling Stone".

Teraz EP-kę na swojej liście najlepszych albumów wydanych do tej pory w 2025 r. umieścił dziennikarz Greg Kot, który razem z Jimem Derogatisem prowadzi krajową audycję Sounds Opinions w radiu WCRX z Chicago. Talk show dostępny jest także w formie podcastu, który dociera średnio do ok. 300 tysięcy słuchaczy.

Trupa Trupa wylądowała na najniższym miejscu podium, ustępując pola tylko Horsegirl ("Phonetics On and On") i FKA twigs ("Eusexua"), która była jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festivalu w Gdyni. Na tej samej imprezie zagrała również Trupa Trupa.

Polska grupa na liście Grega Kota wyprzedziła takich wykonawców, jak m.in. Jetstream Pony, Tune-Yards i Stereolab.

