Coma, przez wielu uważana za jeden z najważniejszych zespołów rockowych w Polsce, w 2019 r. ogłosiła zawieszenie działalności. Po wydaniu albumu "Sen o 7 szklankach" muzycy zagrali trasę koncertową pod wymownym hasłem "Game Over", żegnając się ze swoimi fanami i sceną. Wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy była więc wiadomość, którą przekazali w 2023 r.

Coma zdecydowała się powrócić na scenę po kilku latach nieobecności

Tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Coma ogłosiła, że jeśli Polacy tłumnie przybędą do urn wyborczych, zdecyduje się powrócić na scenę. Nie były to słowa rzucane na wiatr - po blisko 75 proc. frekwencji zespół ogłosił wielką reaktywację. W 2024 r. zagrał aż siedem koncertów (m.in. na Pol'and'Rock Festivalu, Rockowizna Festiwalu czy solowo, w największych halach w Polsce).

W tym roku Coma ma w planach kolejne halowe występy. Podczas trwającego obecnie letniego sezonu gra także w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia - odbyły się już koncerty w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, a 23 sierpnia fani będą mieli okazję zobaczyć zespół jeszcze raz, w Gdańsku.

Czy Coma nagra jeszcze jakiś album? Piotr Rogucki rozwiewa wszelkie wątpliwości

Wierni słuchacze cieszą się z powrotu Comy na scenę, jednak wielu z nich wciąż zastanawia się jaki jest status grupy. Fani ciekawi są, czy muzycy planują nagrywać wspólnie nowe albumy, czy satysfakcjonuje ich wyłącznie działalność koncertowa. Piotr Rogucki, będący wokalistą formacji, postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. W najnowszym wywiadzie dla "Teraz Rocka" zdradził, czy Coma planuje wkroczyć do studia.

"Umówmy się, to cały czas jest odcinanie kuponów. Nie mamy nowego kawałka i nie planujemy. Działamy raczej jako obwoźne muzeum rock'n'rollowe. To się sprawdza. Lu­dziom się to podoba. Spełniamy po latach swoje marzenia, ale dla mnie najpełniej­szym wyraz aktywności i życiodajności zespołu jest moment, kiedy wydaje album. I ten album robi na ludziach takie wrażenie, że nagle sale same zaczynają się zapełniać" - wyjawił Rogucki.

Muzycy z Comy nagrają nową płytę, jeśli spełni się jeden warunek? Basista wyznał, na co czekają

Co ciekawe, niedawno głos w sprawie zabrał także Rafał Matuszak, grający w Comie na basie. Muzyk zdradził, jaki warunek musi zostać spełniony, aby grupa zdecydowała się nagrać nowy krążek. "Na razie nie mamy pomysłu na płytę, a nie chodzi o to, by robić płytę tylko po to, żeby ją zrobić, bo wtedy nie wyjdzie nic dobrego. Musi być idea. Jeśli idea się pojawi to wtedy nagramy płytę. Czekamy na ideę" - podsumował artysta.

