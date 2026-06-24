Piotr Rogucki świętuje 30-lecie kariery. Zdradził kulisy wyjątkowego projektu
Piotr Rogucki rozpoczął obchody 30-lecia swojej działalności artystycznej. Wokalista znany przede wszystkim z zespołu Coma zapowiedział wieloletni projekt "ROGUCKI x 30", w ramach którego przygotuje nowe wydawnictwa, koncerty i wydarzenia sceniczne. Pierwszym elementem przedsięwzięcia będzie jesienna trasa "Transmutacje", obejmująca sześć miast.
Projekt "ROGUCKI x 30" został zaplanowany na lata 2026-2028. Jak podkreśla artysta, nie ma być wyłącznie jubileuszowym wspomnieniem najważniejszych momentów kariery. Pomysł zakłada połączenie dotychczasowych doświadczeń z nowymi działaniami muzycznymi i scenicznymi.
W centrum znajdą się zarówno artystyczna droga Roguckiego, jak i jego obecne projekty. W kolejnych miesiącach mają pojawić się nowe utwory, albumy oraz autorskie formaty koncertowe.
"Trzy dekady na scenie to masa emocji, wspomnień i doświadczeń. Trudno ująć to słowami. Nauczyłem się, że najwięcej satysfakcji przynosi wspólnota, że praca kolektywna i czerpanie z entuzjazmu jest najbardziej twórcze i inspirujące, dlatego zawsze dążę do wspólnotowego działania i uwielbiam się dzielić" - mówi Piotr Rogucki.
"Teraz w projekcie Rogucki x 30 dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami - z fanami, z artystami, z bliskimi. To bardzo kreatywny i żywy proces, dzięki któremu patrzę w przyszłość, a nie w przeszłość. 30 lat to nowe otwarcie" - dodaje.
Utwory Comy i Karaś/Rogucki w nowych wersjach
Pierwszą odsłoną jubileuszowego projektu będzie trasa "Transmutacje", przygotowana wspólnie z zespołem Normalni Ludzie. W programie koncertów znajdą się utwory z różnych etapów kariery Roguckiego.
Publiczność usłyszy zarówno kompozycje z działalności solowej, jak i piosenki znane z repertuaru Comy oraz projektu Karaś/Rogucki. Artysta zapowiada jednak, że materiał zostanie zaprezentowany w nowych aranżacjach przygotowanych specjalnie na tę trasę.
Na koncertach nie zabraknie również premierowych utworów.
Koncerty w sześciu miastach
Jesienią Rogucki & Normalni Ludzie odwiedzą sześć miast:
- 25 października - Gdańsk (B90)
- 30 października - Kraków (Studio)
- 31 października - Łódź (Wytwórnia)
- 6 listopada - Wrocław (Hala Stulecia, Sala WCK)
- 29 listopada - Katowice (Miasto Ogrodów)
- 15 grudnia - Warszawa (Stodoła)
Bilety są już dostępne w sprzedaży.
Specjalny album ukaże się jesienią
Trasie będzie towarzyszyć wydawnictwo koncertowe "Transmutacje", nagrane przez Roguckiego i zespół Normalni Ludzie. Premiera albumu została zaplanowana na październik.
Piotr Rogucki od trzech dekad pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny rockowej. Jako lider Comy współtworzył jeden z najważniejszych zespołów gatunku w XXI wieku. Równolegle rozwijał działalność solową, współtworzył projekt Karaś/Rogucki, a także realizował się jako aktor teatralny i filmowy. W ostatnich latach można było oglądać go m.in. w serialach "Wielka woda", "Minuta ciszy", "Matki pingwinów" oraz "Langer".