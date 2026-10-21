Piotr Rogucki świętuje 30 lat na scenie. "Wszystkie marzenia mi się spełniają"

Piotr Rogucki od lat dzieli czas pomiędzy muzykę i aktorstwo. Jubileuszowy rok przynosi mu kolejne wyzwania w obu dziedzinach. W piątek 23 października do kin trafi komedia obyczajowa "Jak żyć, żeby nie zwariować", w której powierzono mu główną rolę męską.

Choć przed kamerą występował już wielokrotnie, tak dużej roli dotychczas nie miał. Artysta nie kryje satysfakcji z tego, w jakim miejscu znajduje się po trzech dekadach pracy.

"Co tu dużo mówić, 30 lat mija i wszystkie marzenia mi się spełniają" - powiedział w rozmowie z PAP Life.

Piotr Rogucki rusza w trasę "Transmutacje"

Filmowa premiera zbiegnie się z powrotem muzyka na scenę. Pod koniec października Rogucki rozpocznie trasę "Transmutacje", przygotowaną wspólnie z zespołem Normalni Ludzie.

W programie koncertów znajdą się utwory z jego solowego dorobku, piosenki zespołu Coma oraz nagrania duetu Karaś/Rogucki. Znany materiał otrzyma nowe aranżacje, a setlistę uzupełnią premierowe kompozycje.

Na czym polega projekt "Rogucki x 30"?

"Transmutacje" otworzą większy projekt zatytułowany "Rogucki x 30", którego kolejne odsłony będą pojawiały się do 2028 roku. Jubileuszowe przedsięwzięcie nie ograniczy się do serii koncertów.

W planach są również nowe płyty, kolejne utwory i autorskie formaty sceniczne. Rogucki chce wykorzystać trzy dekady doświadczeń jako punkt wyjścia do dalszych eksperymentów, a nie jedynie okazję do podsumowania dotychczasowej kariery.