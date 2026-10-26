Piotr Cugowski zaczyna "Siódme życie". "Z otwartym sercem"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Solową płytą "Siódme życie" do jubileuszu 30-lecia na muzycznej scenie szykuje się Piotr Cugowski. Były trener "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" nad tym materiałem pracował przez ostatnie kilka lat.

Piotr Cugowski na scenie podczas występu promującego album Siódme życie.
Piotr Cugowski wydał solową płytę "Siódme życie"AKPA AKPA

Od dłuższego czasu Piotr Cugowski zapowiadał następcę solowej płyty "40" z 2019 r. Przed premierą poznaliśmy m.in. piosenki "Latarnik", "Cisza przed burzą", "Niedorośli" i "Syzyf".

23 października w serwisach streamingowych i na CD ukazał się album "Siódme życie" (winyl dostępny będzie od 13 listopada).

Podczas trasy "Próba generalna" wokalista sprawdzał nowe numery przed publicznością, zanim odda je szerokiemu gronu słuchaczy w postaci nowego wydawnictwa. Tytuł "Siódme życie" związany jest z faktem, że jest to siódma płyta w jego dorobku (wcześniej nagrywał ze swoim bratem Wojtkiem Cugowskim w zespole Bracia; nagrywali również razem z ojcem Krzysztofem Cugowskim jako Cugowscy).

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Piotr Cugowski rozpoczyna "Siódme życie"

"Oddaję w wasze ręce efekt kilku lat mojej pracy i niezliczonych godzin spędzonych ze wspaniałymi ludźmi. Bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Mogę mieć tylko nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, przyjmiecie 'Siódme życie' z otwartym sercem. Od teraz moja muzyka należy do was, niech towarzyszy wam w każdym momencie życia" - mówi Piotr Cugowski.

25 stycznia 2027 r. koncertem w rodzinnym Lublinie były trener "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" rozpocznie jubileuszową trasę z okazji swojego 30-lecia obecności na scenie.

25.01.2027 - Lublin, CSK
26.02 - Katowice, Miasto Ogrodów
08.03 - Łódź, Wytwórnia
02.04 - Bielsko-Biała, Cavatina
03.04 - Kielce, KCK
11.04 - Gdańsk, Filharmonia
16.04 - Częstochowa, Filharmonia
17.04 - Rzeszów, G2A
18.04 - Kraków, ICE
26.04 - Szczecin, Filharmonia.

Piotr Cugowski i nowa płyta "Siódme życie" (tracklista):

  1. "Cisza przed burzą"
  2. "Niedorośli"
  3. "Drań"
  4. "Tu będzie bal"
  5. "Latarnik"
  6. "Siódme życie"
  7. "Boję się, że przyjdziesz"
  8. "Syzyf"
  9. "Siebie warci"
  10. "Na koniec dnia"
  11. "Come on home".
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