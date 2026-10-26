Od dłuższego czasu Piotr Cugowski zapowiadał następcę solowej płyty "40" z 2019 r. Przed premierą poznaliśmy m.in. piosenki "Latarnik", "Cisza przed burzą", "Niedorośli" i "Syzyf".
23 października w serwisach streamingowych i na CD ukazał się album "Siódme życie" (winyl dostępny będzie od 13 listopada).
Podczas trasy "Próba generalna" wokalista sprawdzał nowe numery przed publicznością, zanim odda je szerokiemu gronu słuchaczy w postaci nowego wydawnictwa. Tytuł "Siódme życie" związany jest z faktem, że jest to siódma płyta w jego dorobku (wcześniej nagrywał ze swoim bratem Wojtkiem Cugowskim w zespole Bracia; nagrywali również razem z ojcem Krzysztofem Cugowskim jako Cugowscy).
Piotr Cugowski rozpoczyna "Siódme życie"
"Oddaję w wasze ręce efekt kilku lat mojej pracy i niezliczonych godzin spędzonych ze wspaniałymi ludźmi. Bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Mogę mieć tylko nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, przyjmiecie 'Siódme życie' z otwartym sercem. Od teraz moja muzyka należy do was, niech towarzyszy wam w każdym momencie życia" - mówi Piotr Cugowski.
25 stycznia 2027 r. koncertem w rodzinnym Lublinie były trener "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" rozpocznie jubileuszową trasę z okazji swojego 30-lecia obecności na scenie.
25.01.2027 - Lublin, CSK
26.02 - Katowice, Miasto Ogrodów
08.03 - Łódź, Wytwórnia
02.04 - Bielsko-Biała, Cavatina
03.04 - Kielce, KCK
11.04 - Gdańsk, Filharmonia
16.04 - Częstochowa, Filharmonia
17.04 - Rzeszów, G2A
18.04 - Kraków, ICE
26.04 - Szczecin, Filharmonia.
Piotr Cugowski i nowa płyta "Siódme życie" (tracklista):
- "Cisza przed burzą"
- "Niedorośli"
- "Drań"
- "Tu będzie bal"
- "Latarnik"
- "Siódme życie"
- "Boję się, że przyjdziesz"
- "Syzyf"
- "Siebie warci"
- "Na koniec dnia"
- "Come on home".