Od dłuższego czasu Piotr Cugowski zapowiadał następcę solowej płyty "40" z 2019 r. Przed premierą poznaliśmy m.in. piosenki "Latarnik", "Cisza przed burzą", "Niedorośli" i "Syzyf".

23 października w serwisach streamingowych i na CD ukazał się album "Siódme życie" (winyl dostępny będzie od 13 listopada).

Podczas trasy "Próba generalna" wokalista sprawdzał nowe numery przed publicznością, zanim odda je szerokiemu gronu słuchaczy w postaci nowego wydawnictwa. Tytuł "Siódme życie" związany jest z faktem, że jest to siódma płyta w jego dorobku (wcześniej nagrywał ze swoim bratem Wojtkiem Cugowskim w zespole Bracia; nagrywali również razem z ojcem Krzysztofem Cugowskim jako Cugowscy).

Piotr Cugowski rozpoczyna "Siódme życie"

"Oddaję w wasze ręce efekt kilku lat mojej pracy i niezliczonych godzin spędzonych ze wspaniałymi ludźmi. Bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Mogę mieć tylko nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, przyjmiecie 'Siódme życie' z otwartym sercem. Od teraz moja muzyka należy do was, niech towarzyszy wam w każdym momencie życia" - mówi Piotr Cugowski.

25 stycznia 2027 r. koncertem w rodzinnym Lublinie były trener "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" rozpocznie jubileuszową trasę z okazji swojego 30-lecia obecności na scenie.

25.01.2027 - Lublin, CSK

26.02 - Katowice, Miasto Ogrodów

08.03 - Łódź, Wytwórnia

02.04 - Bielsko-Biała, Cavatina

03.04 - Kielce, KCK

11.04 - Gdańsk, Filharmonia

16.04 - Częstochowa, Filharmonia

17.04 - Rzeszów, G2A

18.04 - Kraków, ICE

26.04 - Szczecin, Filharmonia.

Piotr Cugowski i nowa płyta "Siódme życie" (tracklista):

"Cisza przed burzą" "Niedorośli" "Drań" "Tu będzie bal" "Latarnik" "Siódme życie" "Boję się, że przyjdziesz" "Syzyf" "Siebie warci" "Na koniec dnia" "Come on home".