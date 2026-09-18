Od dłuższego czasu Piotr Cugowski zapowiada następcę solowej płyty "40" z 2019 r. Do tej pory poznaliśmy m.in. piosenki "Latarnik", "Cisza przed burzą" i "Niedorośli".

Podczas trasy "Próba generalna" wokalista sprawdzał nowe numery przed publicznością, zanim odda je szerokiemu gronu słuchaczy w postaci drugiego albumu.

Teraz do sieci trafił teledysk do nowego singla "Syzyf", którym Piotr Cugowski powraca do rockowych korzeni.

Piotr Cugowski jako rockowy "Syzyf"

W tekście swojego autorstwa Piotr odnosi się do mitu o Syzyfie: tak jak on, wyznacza sobie cel, do którego dąży pomimo przeciwności jednocześnie godząc się na narzucony z góry los.

"Nie godzę się ze stwierdzeniem, że wszystko jest z góry przesądzone, ale często sam czuję się jak ten mityczny bohater: ile pracy bym nie włożył w jakieś działanie, ostatecznie okazuje się, że cały wysiłek spełzł na niczym. Być może, tak jak w micie, jest to kara za jakieś przewinienia" - mówi ze śmiechem wokalista, który jest współtwórcą muzyki razem z gitarzystą Jarosławem Chilkiewiczem.

W nagraniu towarzyszyli im klawiszowiec Borys Sawaszkiewicz (m.in. Jan Gałach Band, Sebastian Riedel, Józef Skrzek), basista Wojtek Karel (Frühstück) i perkusista Tomasz "Nawrot" Nawrocki (Jamal, Chango, Jan Gałach Band, Oho! Koko, JIMEK).

Teledysk, przygotowany przez Aleksandrę Górecką, powstał w całości z archiwalnych materiałów Piotra Cugowskiego.