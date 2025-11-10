"Dzisiaj mam premierę swojej 18. długogrającej płyty studyjnej. Uważam, że jest jedną z najlepszych moich produkcji, a Ty?" - napisał na Facebooku Piotr Banach, pierwszy lider grupy Hey, później współtwórca zespołu Indios Bravos, a od 10 lat gitarzysta i kompozytor duetu BAiKA.

W tym zespole towarzyszy mu życiowa partnerka, wokalistka Katarzyna "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych). Sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty. Nazwa BAiKA też nie jest przypadkowa - pochodzi od pierwszych liter nazwiska gitarzysty i oraz pseudonimu wokalistki.

Od października 2020 r. para mieszka w Miłosławiu, niewielkim mieście położonym ok. 50 km od Poznania. To właśnie tam kupili dom, który przez kolejne kilka miesięcy remontowali. Tam też powstają ich nowe piosenki.

BAiKA świętuje 10-lecie nową płytą

10 listopada, w symboliczny dzień 10. rocznicy powstania duetu, pojawiła się zapowiadana już przez nas trzecia płyta - "Czas końca złudzeń".

"Odpalamy numer po numerze, słuchamy sobie razem, WY w tym czasie opisujecie swoje wrażenia, emocje, przemyślenia, a my to czytamy i na gorąco reagujemy" - tak Piotr Banach i Kafi zaprosili na wspólny wieczorny odsłuch albumu razem z fanami.

BAiKA z nową piosenką "Osobista kultura"

Duet ma w dorobku dwie właściwe płyty: "Byty zależne" (2018) i "Zdecydowana mniejszość" (2023). Z trzeciego albumu "Czas końca złudzeń" przed premierą poznaliśmy piosenki "Pa, pa", "Amatorka", "Burzowa" i "Osobista kultura".

Na płytę "Czas końca złudzeń" trafi 11 piosenek "o złudzeniach, pożegnaniach ze złudzeniami, trwaniu w złudzeniach". W porównaniu do poprzednich wydawnictw, tym razem znalazło się więcej tekstów napisanych przez Kafi.

- U mnie to jest taki czas końca złudzeń, ale Piotr interpretuje inaczej, bo my po prostu zawsze wszystko inaczej. Kiedy u niego ciepło, to u mnie zimno. On pozytywnie, ja negatywnie - opowiadała Kafi w rozmowie z Interią.

- Na naszej ostatniej płycie mamy taką piosenkę "Szczęście, nieszczęście", i ja zawsze mówię, że to idealnie opisuje nasz związek, że ja jestem to szczęście, a Kafi jest nieszczęście. Nawet w bolesnej porażce potrafię znaleźć jakiś pozytyw, a Kafi odwrotnie. Choćby nie wiem, jakie było zwycięstwo, ona tam zawsze trochę klęski znajdzie.

Dlatego ta interpretacja tytułu też jest różna. Dla mnie to jest czas końca złudzeń, ale nie naszych - tylko tych, którzy nie życzą nam najlepiej. Że jeżeli mieli złudzenia, że im się uda nas gdzieś tam wepchnąć pod kamień, to nie - mamy dla nich nową płytę. Jeszcze lepszą i mamy jeszcze fajniejsze plany i będzie nas jeszcze więcej, niż by sobie tego ktoś życzył - podkreślał Piotr Banach.

BAiKA - szczegóły płyty "Czas końca złudzeń" (tracklista):

1. "Osobista kultura"

2. "Pytanie?"

3. "Kamaryle"

4. "Mogło być gorzej"

5. "Kopciuszek"

6. "Pa, pa"

7. "Katarzyna"

8. "Amatorka"

9. "Burzowa"

10. "Na drugi raz pamiętaj"

11. "Noski".

