Przypomnijmy, że Roger Waters - jeden ze współzałożycieli Pink Floyd - funkcję lidera objął w 1968 r., po rozstaniu z chorym na schizofrenię Sydem Barrettem. W zespole był już, początkowo jako drugi gitarzysta, David Gilmour, dawny kolega Barretta i Watersa z czasów szkolnych. Skład uzupełniali perkusista Nick Mason i grający na instrumentach klawiszowych Rick Wright.

Do 1981 r. zespół pozostawał kwartetem, odpowiadając za największe klasyki nagrane pod tym szyldem. Choć z czasem udział Gilmoura stawał się coraz większy, w zespole cały czas pierwsze skrzypce grał Roger Waters, odpowiadając w dużej mierze choćby za kształt pomnikowego albumu "The Dark Side of the Moon" (1973).

"Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!" - irytował się Waters po latach w rozmowie z "The Telegraph".

Roger Waters nie utrzymuje kontaktów z muzykami Pink Floyd

Konflikt pomiędzy Rogerem Watersem a pozostałymi muzykami Pink Floyd (przede wszystkim Davidem Gilmourem) trwa od połowy lat 80. Skłóceni muzycy doceniają jednak rolę Nicka Masona, który zasłynął jako pomost pomiędzy dwoma trudnymi osobowościami. W 2005 roku udało im się na moment pojednać w szczytnym celu - by zebrać pieniądze dla najbiedniejszych krajów w trakcie koncertu Live 8. Motywem przewodnim wydarzenia było hasło: "Niech bieda stanie się tylko historią".

W 2008 roku zmarł Richard Wright, co na zawsze zakończyło marzenia fanów o powrocie Pink Floyd.

W ostatnich latach oliwy do ognia dolały różnice w poglądach politycznych. Gilmour (razem z Nickiem Masonem) pod szyldem Pink Floyd połączył siły z Andrijem Chływniukiem, liderem zespołu BoomBox, by w marcu 2022 r. wydać specjalny singel "Hey, Hey, Rise Up!" będący protest songiem wobec agresji Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że synowa Gilmoura jest Ukrainką.

Z kolei deklaracje i publiczne wypowiedzi Watersa ściągnęły na niego gromy, bo muzyk wpisywał się w narrację Kremla.

Urodzinowe życzenia dla Rogera Watersa. "Musiałem mrugnąć dwa razy"

W niedzielę Roger Waters skończył 83 lata. Z tej okazji na profilu Pink Floyd w mediach społecznościowych pojawiły się "najlepsze życzenia" dla byłego lidera.

"Jako jeden z członków-założycieli Pink Floyd, opuścił zespół pod koniec 1985 roku, by rozwijać udaną karierę solową, obejmującą m.in. spektakularne trasy koncertowe, takie jak licząca ponad 200 występów 'The Wall Live'. Wszystkiego najlepszego, Roger!" - czytamy.

Ten wpis od razu zelektryzował fanów, którzy w mediach społecznościowych opublikowali ponad dwa tysiące (Instagram) i tysiąc (Facebook) komentarzy. "Musiałem mrugnąć dwa razy, żeby się upewnić, czy ten post jest prawdziwy" - to jeden z głosów.

Inni komentujący podkreślają, że urodzinowego posta nie opublikował we własnym imieniu David Gilmour. Przypomnijmy, że legendarna grupa pod koniec 2024 r. sprzedała wytwórni Sony swój muzyczny katalog. Warta ok. 400 mln dolarów umowa objęła także m.in. przekazanie praw pokrewnych oraz praw do nazwy i wizerunku.