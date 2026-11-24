Pink Floyd nie chcieli wydawać singla. Producent miał jednak inny plan

Pod koniec lat 70. Pink Floyd należeli już do największych zespołów rockowych na świecie. Sukcesy albumów "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" i "Animals" sprawiły, że muzycy nie musieli zabiegać o popularność pojedynczymi przebojami. Od 1968 roku nie wydali nawet singla na brytyjskim rynku.

Wszystko zmieniło się podczas pracy nad albumem "The Wall". Producent Bob Ezrin dostrzegł ogromny potencjał w utworze "Another Brick in the Wall, Part 2". Roger Waters nie był jednak przekonany do pomysłu wydzielenia fragmentu większej opowieści i promowania go jako samodzielnej piosenki.

Ezrin nie zamierzał odpuszczać. Uznał, że kompozycja potrzebuje bardziej wyrazistego rytmu, dlatego zaproponował rozwiązanie, którego po Pink Floyd mało kto się spodziewał. Chciał wprowadzić elementy muzyki disco.

David Gilmour musiał przyjrzeć się popularnym wówczas nagraniom tanecznym. Ostatecznie powstało charakterystyczne połączenie rockowego brzmienia z pulsującym rytmem, które szybko zaczęło podbijać radiowe listy przebojów.

"Another Brick in the Wall, Part 2" podbił świat. Pomógł szkolny chór

Pomysł producenta nie kończył się na zmianach w aranżacji. W nagraniu pojawił się również chór uczniów londyńskiej Islington Green School. Ich głosy nadały kompozycji charakter, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów utworu.

Piosenka stanowi drugą część trzyczęściowej historii zawartej na albumie "The Wall". Opowiada o szkolnych doświadczeniach głównego bohatera, Pinka, i jego sprzeciwie wobec narzuconych zasad. To właśnie edukacja staje się kolejną symboliczną cegłą w murze oddzielającym go od otoczenia.

23 listopada 1979 roku "Another Brick in the Wall, Part 2" ukazał się jako singiel, a tydzień później premierę miał cały album "The Wall".

Piosenka błyskawicznie zdobyła popularność. W Wielkiej Brytanii dotarła na szczyt zestawienia najpopularniejszych singli, a jej sukces przyniósł zespołowi szczególne wyróżnienie.

Pink Floyd zostali świątecznym numerem jeden. Nietypowy przebój na Boże Narodzenie

W grudniu 1979 roku "Another Brick in the Wall, Part 2" został brytyjskim świątecznym numerem jeden. I właśnie w tym tkwi jedna z największych ciekawostek związanych z utworem.

Choć piosenka nie miała nic wspólnego z Bożym Narodzeniem, pokonała konkurencję w okresie, gdy zdobycie pierwszego miejsca na liście przebojów miało w Wielkiej Brytanii szczególne znaczenie.

Rockowa kompozycja o szkole okazała się więc największym przebojem świątecznego sezonu. Była również jedynym utworem Pink Floyd, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli.

Sukces nie ograniczył się do Europy. W 1980 roku nagranie zdobyło także szczyt amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100. W ten sposób piosenka, której muzycy początkowo nie zamierzali wydawać osobno, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii zespołu.



