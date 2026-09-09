Urodzony w Walii Dave Evans przeniósł się do Australii z rodziną, gdy był pięcioletnim dzieckiem. Jako 20-latek dołączył do stawiającej pierwsze muzyczne kroki grupy AC/DC, na czele której stali grający na gitarach bracia Angus i Malcolm Young.

Z zespołem nagrał debiutancki singel "Can I Get Next To You, Girl", który w 1974 r. dotarł na 50. miejsce australijskiej listy przebojów (na stronie B znalazł się "Rockin' in the Parlour"). Rok później utwór "Can I Get Next To You, Girl" w nowej wersji został zarejestrowany ponownie z Bonem Scottem w roli wokalisty i to właśnie w tej postaci trafił on na wydaną tylko w rejonie Australii płytę "T.N.T." (1975).

Dave Evans w AC/DC śpiewał niespełna rok, gdy został zwolniony przez braci Young. W tle były m.in. problemy wokalisty z trunkami, konflikt z menedżerem i "zbyt glamowy" wizerunek frontmana.

Dave Evans kończy trylogię. Co szykuje pierwszy wokalista AC/DC?

Po rozstaniu z AC/DC Dave Evans nagrywał z takimi zespołami jak Rabbit, Hot Cockeral i Thunder Down Under, które osiągnęły jedynie lokalną popularność. W późniejszych latach rozpoczął karierę solową.

Nadchodząca płyta "Justice" będzie ostatnią częścią trylogii, na którą składają się albumy "Sinner" (2001) i "Judgement Day" (2007) stworzone razem z wieloletnim współpracownikiem Markiem Tinsonem.

Do sieci trafił właśnie nowy singel "Loup Garou" (tytuł po francusku oznacza "wilkołaka"). W nagraniu wokaliście towarzyszą muzycy dobrze znani na rockowej scenie w Australii: gitarzysta Justin Ngariki i perkusista Scott Johnston (obaj z Rose Tattoo) oraz basista Laurie Marlow (Heaven).

AC/DC - legenda hard rocka

Obecnie w AC/DC gra już tylko jedyny muzyk oryginalnego składu - gitarzysta Angus Young. Jego zmagający się z demencją brat Malcolm zmarł w 2017 r. Trzy lata wcześniej w zespole zastąpił go bratanek, Stevie Young.

Od 1980 r. w zespole śpiewa zaangażowany po śmierci Bona Scotta Brian Johnson. Na koncertach sekcję rytmiczną tworzą perkusista Matt Laug (m.in. Alice Cooper, Alanis Morissette) i basista Chris Chaney (znany głównie z Jane's Addiction).

To właśnie ten skład mogli zobaczyć fani na ostatnim występie w Polsce, który odbył się 4 lipca 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie w ramach trasy "Power Up Tour".