Pierwszy wnuk Johna Lennona przyszedł na świat. "Stworzyliśmy człowieka"

Sean Ono Lennon ogłosił narodziny syna 1 września za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na opublikowanym zdjęciu 50-letni muzyk i 39-letnia Charlotte Kemp Muhl pozują z noworodkiem, ubrani w dopasowane czarno-białe stroje.

"Charlotte i ja chcielibyśmy ogłosić, że rzeczywiście stworzyliśmy człowieka. Ma na imię Aurelius. Dziękujemy" napisał syn Johna Lennona i Yoko Ono.

Sean zamieścił również fotografię, na której trzyma dziecko owinięte w biały koc. Pokazał także partnerkę z synem tuż po porodzie.

Charlotte Kemp Muhl pokazała pierwsze chwile z synem

Charlotte Kemp Muhl również podzieliła się kadrami z pierwszych dni w nowej roli. Modelka i wokalistka opublikowała zdjęcia ze spaceru z Aureliusem oraz fotografię śpiącego chłopca.

Przyznała, że brak snu potęguje surrealistyczne wrażenie związane z macierzyństwem. Poprosiła także obserwatorów o rady dotyczące opieki nad noworodkiem.

Pierwsza muzyczna edukacja Aureliusa już się rozpoczęła. Charlotte zdradziła, że puszcza synowi utwory Aphex Twina oraz kompozycje Igora Strawińskiego.

Pod ogłoszeniem pojawiły się gratulacje od Patti Smith, Willow Smith i Dominica Fike'a. Na wiadomość zareagował również Julian Lennon, który zamieścił cztery serca. Sean odpowiedział mu krótko: "Wujek Jules!".

Sean Lennon i Charlotte Kemp Muhl są razem od 2007 roku

Para poznała się podczas festiwalu Coachella w 2005 roku, a dwa lata później rozpoczęła związek. Oprócz wspólnego życia łączy ich również muzyka.

Sean i Charlotte powołali do życia grupę The Ghost of a Saber Tooth Tiger, wykonującą psychodeliczny pop i rock. Wydali wspólnie kilka płyt i wielokrotnie pojawiali się razem na scenie.

Syn Johna Lennona nagrywa również solo, współpracuje z Yoko Ono oraz Lesem Claypoolem w projekcie The Claypool Lennon Delirium. Jako producent pracował między innymi przy albumie "Lust for Life" Lany Del Rey. Na płycie znalazł się ich wspólny utwór "Tomorrow Never Came".

John Lennon napisał dla Seana "Beautiful Boy"

Sean urodził się 9 października 1975 roku, dokładnie w dniu 35. urodzin swojego ojca. John Lennon po jego narodzinach ograniczył działalność muzyczną i przez kilka lat skupiał się na wychowaniu syna.

Do relacji z Seanem nawiązał w piosence "Beautiful Boy (Darling Boy)", która trafiła na wydany w 1980 roku album "Double Fantasy". Utwór opowiadał o ojcostwie i obserwowaniu dorastającego dziecka.

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