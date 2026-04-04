Pierwsze informacje o pogrzebie Wojciecha Morawskiego. Co przekazał Zbigniew Hołdys?

Wojciech Morawski od dłuższego czasu miał poważne problemy zdrowotne. Znajdujący się pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej (organizowała akcje wsparcia i zbierania funduszy na rehabilitację) 76-letni muzyk niespełna tydzień temu w ciężkim stanie trafił z Domu Artystów Weteranów w Skolimowie do szpitala.

Informacje o śmierci swojego przyjaciela przekazał Zbigniew Hołdys, pierwszy lider grupy Perfect, której Wojciech Morawski był współzałożycielem. To właśnie Hołdys podał dalej wiadomość o uroczystościach pożegnalnych, którą przygotował ks. Wojciech Drozdowicz, emerytowany już proboszcz parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie. W parafii na Bielanach założył Podziemie Kamedulskie, gdzie organizowane są m.in. spektakle teatralne, koncerty, monodramy, wystawy.

W 2023 r. w Podziemiu Kamedulskim odbył się charytatywny koncert "Wojtek, wracaj!" na rzecz Wojciecha Morawskiego. Muzyka wsparli wówczas m.in. Zbigniew Hołdys, Marek Piekarczyk (wokalista TSA), Darek Kozakiewicz (gitarzysta Perfectu), Mietek Jurecki i Tomasz Zeliszewski (Budka Suflera), Natalia Niemen, Jacek Kleyff, Natalia Kwiatkowska (Cheap Tobacco), Kuba Jabłoński (perkusista Lady Pank), Radek Owczarz (perkusista Jana Bo, Edyty Bartosiewicz i Patrycji Markowskiej), basista Wojtek Pilichowski i klawiszowiec Wojtek Olszak. Zebrano wówczas blisko 9 tys. zł.

Ostatnie pożegnanie Wojciecha Morawskiego

To właśnie w Kościele Pokamedulskim na Bielanach (ul. Dewajtis 5) 10 kwietnia o godz. 12 odbędzie się msza pogrzebowa. Prawdopodobnie tego samego dnia na cmentarzu w Ząbkach zostanie zorganizowany pogrzeb (miejsce pochówku jest w trakcie ustalania).

"Pod wieczór, o godz. 18:00 spotykamy się ponownie w Kościele Pokamedulskim na ul. Dewajtis 5, tym razem w podziemiach (sala teatralna, scena, galeria), by pomuzykować, powspominać, pogadać i coś przekąsić - krótko mówiąc pobyć ze sobą i z Wojtkiem jeszcze raz" - napisał Zbigniew Hołdys.

Nie żyje Wojciech Morawski. Był współzałożycielem Perfectu

Wojciech Morawski zaliczany był do ścisłej czołówki polskiego rocka. Perkusista występował w takich zespołach, jak m.in. Grupa X, Klan (dołączył już po nagraniu słynnej płyty "Mrowisko" z 1970 r.), Breakout (album "Kamienie"), Porter Band, Voo Voo, Jan Bo czy Orkiestra Na Zdrowie.

W 1977 r. Morawski był jednym z założycieli grupy Perfect , którą początkowo współtworzył z innym byłym muzykiem Breakoutu - basistą Zdzisławem Zawadzkim. Pod koniec lat 70. perkusista opuścił ten zespół, by przejść do Porter Bandu.

W połowie lat 80. wszedł w skład rockowej supergrupy Morawski Waglewski Nowicki Hołdys , którą razem z nim tworzyli znani z Perfectu Zbigniew Hołdys (gitara, wokal) i Andrzej Nowicki (bas) oraz Wojciech Waglewski , późniejszy lider Voo Voo . Wcześniej ci muzycy, a także inni z czołówki polskiego rocka, wzięli udział w słynnej sesji nagraniowej płyty "I Ching" (1984).

Wojciech Morawski miał też w dorobku płyty "Wojna w mieście" Jana Bo, projektu Jana Borysewicza, gitarzysty Lady Pank, oraz "Hołdys.com" Zbigniewa Hołdysa. W studiu wspierał również m.in. Marylę Rodowicz i Krystynę Prońko.

