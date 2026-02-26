Zespół exMaanam to projekt powołany do życia z myślą o celebrowaniu twórczości i najważniejszych utworów legendarnego Maanamu. Teraz muzycy poinformowali o niezwykłym wzmocnieniu swojego składu. Do grupy dołączył właśnie Bogdan "Bodek" Kowalewski - legendarny basista oryginalnego Maanamu.

Współtworzył brzmienie Maanamu. "To piękne domknięcie kręgu"

"Z radością ogłaszamy, że exMaanam nawiązuje współpracę z Bogdanem 'Bodkiem' Kowalewskim. Bodek to artysta, który współtworzył fundament brzmienia Maanamu - jego charakterystyczny, pulsujący bas był sercem wielu utworów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Członkowie formacji podkreślają, że Kowalewski to muzyk o ogromnej wrażliwości i scenicznym doświadczeniu, a jego powrót do grania dawnego repertuaru jest dla nich wydarzeniem niezwykle symbolicznym.

"To piękne domknięcie kręgu i powrót do korzeni, które mają dla nas ogromne znaczenie. Ta współpraca to nie tylko spotkanie muzyków - to spotkanie dusz, wspólnej historii i tej samej miłości do dźwięków, które niosą" - dodaje zespół exMaanam.

Bogdan Kowalewski to postać doskonale znana fanom polskiej muzyki rozrywkowej. To właśnie on dogrywał partie basowe na najważniejszych płytach Maanamu w latach 80. Z nowym zespołem zagra na żywo już niedługo - najbliższy koncert zaplanowano na 10 kwietnia w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy".

Majka Jeżowska o wygranej Violetty Kapcewicz w „The Voice Senior”: Narodziny gwiazdy INTERIA.PL