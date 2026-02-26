"Piękne domknięcie kręgu". Legenda Maanamu zasili szeregi exMaanam
Do składu exMaanam dołączył człowiek odpowiedzialny za unikalne brzmienie Maanamu. Bogdan "Bodek" Kowalewski po latach znów zagra przeboje, które przed dekadami stworzył wspólnie z Korą i Markiem Jackowskim.
Zespół exMaanam to projekt powołany do życia z myślą o celebrowaniu twórczości i najważniejszych utworów legendarnego Maanamu. Teraz muzycy poinformowali o niezwykłym wzmocnieniu swojego składu. Do grupy dołączył właśnie Bogdan "Bodek" Kowalewski - legendarny basista oryginalnego Maanamu.
Współtworzył brzmienie Maanamu. "To piękne domknięcie kręgu"
"Z radością ogłaszamy, że exMaanam nawiązuje współpracę z Bogdanem 'Bodkiem' Kowalewskim. Bodek to artysta, który współtworzył fundament brzmienia Maanamu - jego charakterystyczny, pulsujący bas był sercem wielu utworów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Członkowie formacji podkreślają, że Kowalewski to muzyk o ogromnej wrażliwości i scenicznym doświadczeniu, a jego powrót do grania dawnego repertuaru jest dla nich wydarzeniem niezwykle symbolicznym.
"To piękne domknięcie kręgu i powrót do korzeni, które mają dla nas ogromne znaczenie. Ta współpraca to nie tylko spotkanie muzyków - to spotkanie dusz, wspólnej historii i tej samej miłości do dźwięków, które niosą" - dodaje zespół exMaanam.
Bogdan Kowalewski to postać doskonale znana fanom polskiej muzyki rozrywkowej. To właśnie on dogrywał partie basowe na najważniejszych płytach Maanamu w latach 80. Z nowym zespołem zagra na żywo już niedługo - najbliższy koncert zaplanowano na 10 kwietnia w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy".