Pięć lat od śmierci Sosnowskiego. "Przetrwajmy ten dzień, bo czasem nic więcej nie trzeba"

Bart Sosnowski zmarł nagle 8 września 2021 r. w wieku zaledwie 38 lat. W kolejną rocznicę jego śmierci osobisty wpis opublikowała jego żona Aleksandra Górecka (współproducentka, autorka tekstów).

"5 lat bez Ciebie, Barti...

W nagrodę dla nas wszystkich za to, że dotarliśmy do tego momentu (choć wydawało się to niemożliwe), 25.09 za sprawą Mystic Production ukaże się studyjna wersja numeru, który powinien był ukazać się już dawno temu, ale odkładaliśmy to na potem. Ale może tak właśnie być miało?" - napisała.

Sosnowski i jego "sceniczne szaleństwo"

"Utwór ten przypomni Wam, jak to wspaniale było na koncertach Sosnowskiego, bo udało się tę energię zachować. Cieszy mnie to niezwykle. A tymczasem przetrwajmy ten dzień, bo czasem nic więcej nie trzeba. Czasem to jest zupełnie wystarczające" - dodała Ola Górecka.

Wspomniany utwór to "Rusty Waltz", który fani Sosnowskiego mogą pamiętać z jego koncertów.

"Bart miał ogromną słabość do utworów granych 'na trzy' - dostrzegał w nich rodzaj hipnotyzującej magii. Wymarzył sobie też, by mieć w repertuarze piosenkę, w której będzie mógł oddawać się scenicznemu szaleństwu w stylu Screamin' Jay Hawkinsa. I tak właśnie napisał rdzawy walczyk - 'Rusty Waltz'" - zapowiada wytwórnia.

Singel zapowiada reedycję płyty Sosnowskiego "Tylko się nie denerwuj", która zawierać będzie dodatkowo niepublikowane dotąd utwory.

Sosnowski pracował nad trzecią płytą

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos.

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku".

Na koncie miał m.in. duet z Małgorzatą Ostrowską ("Hej"), współpracę z Robertem Cichym i Limboskim . Występował na Męskim Graniu 2019.

Muzyk pracował nad swoją trzecią płytą. Już po jego śmierci opublikowano piosenki "Widzę" i "Pył".