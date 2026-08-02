Phil Collins zdradził, że był bliski śmierci. Rodzina przygotowywała się na najgorsze

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Legendarny muzyk Phil Collins zdradził, że kilka lat temu trafił w bardzo ciężkim stanie do szpitala. Jego bliscy przygotowywali się na możliwość pożegnania z nim na zawsze, choć jak przyznał sam muzyk, nie ma on wiele wspomnień z tego okresu.

Phil Collins wyznał, że w 2024 roku był bliski śmierci. Muzyk potwierdził rezygnację z koncertów z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Phil Collins (2022 r.)David Wolff - PatrickGetty Images

Phil Collins w rozmowie z "The Sunday Times" wyznał, że w 2024 roku znalazł się w placówce medycznej, gdzie podłączono go do sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe. Jego stan był na tyle poważny, że lekarze stanęli przed dylematem dotyczącym dalszego leczenia, a najbliżsi zaczęli przyjeżdżać, by się z nim pożegnać, obawiając się najgorszego scenariusza. Sam Collins nie zachował żadnych wspomnień z tego okresu - nie miał świadomości tego, co się wówczas z nim działo.

Muzyk opisał to następująco: "Musieli podjąć decyzję, czy utrzymywać mnie sztucznie przy życiu. Moje nerki się poddawały, moje organy się poddawały. Ludzie przychodzili się ze mną pożegnać. Nie pamiętam tego. Nie wiedziałem, co się wokół mnie dzieje. Obawiali się, że już więcej mnie nie zobaczą. Wszystko mogło się potoczyć bardzo źle".

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Wieloletnie zmagania ze zdrowiem

Kryzys związany z uzależnieniem od procentów nie był pierwszym poważnym problemem zdrowotnym w życiu wokalisty - już w 2006 roku zdecydował się na terapię w ośrodku leczenia odwykowego. Poza tym artysta boryka się od dłuższego czasu z dolegliwościami kręgosłupa, które znacząco ograniczają jego sprawność fizyczną.

Mimo trudności zdrowotnych, muzyk zostanie w tym roku uhonorowany wprowadzeniem do Rock'n'Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Collins jednoznacznie wykluczył jednak możliwość ponownych występów koncertowych, tłumacząc to brakiem odpowiedniej formy fizycznej niezbędnej do występów na żywo.

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