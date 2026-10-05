Phil Collins i Steven Wilson spotkali się w Londynie, aby porozmawiać o albumie "Face Value", który w tym roku obchodzi 45-lecie premiery. Wspomnienia związane z solowym debiutem doprowadziły muzyków do piosenki "Tomorrow Never Knows".

Collins nagrał własną wersję utworu The Beatles na "Face Value". W oryginalnym "The Beatles Anthology" George Harrison miał wspomnieć o tym coverze podczas odsłuchiwania poszczególnych ścieżek nagrania razem z Paulem McCartneyem i Ringo Starrem.

"To był jeden z moich największych powodów do dumy. Pomyślałem: The Beatles wymienili moje nazwisko" - wspominał Collins.

Kiedy po latach ponownie włączył dokument, czekało go rozczarowanie. W odnowionej edycji zabrakło zapamiętanej przez niego wypowiedzi Harrisona.

"Wycięli to. Już tego tam nie ma. Nie wiem, może McCartneyowi się nie spodobało" - rzucił podczas rozmowy.

Nie ma informacji, kto zdecydował o skróceniu materiału ani dlaczego usunięto akurat ten fragment. Collins również nie przedstawił żadnych dowodów na udział McCartneya. Jego komentarz trudno jednak oderwać od historii relacji obu muzyków.

Jedno zdanie wystarczyło, aby urazić Phila Collinsa

Collins od lat wraca do spotkania z McCartneyem w Pałacu Buckingham w 2002 roku. Przyniósł wtedy pierwsze wydanie książki "The Beatles" Huntera Daviesa i poprosił o autograf.

Jak relacjonował, McCartney spojrzał na swoją ówczesną żonę Heather Mills i powiedział: "Och, Heather, nasz mały Phil jest chyba fanem Beatlesów".

Muzyk Genesis uznał tę uwagę za protekcjonalną. Nie chodziło mu przy tym o odmowę podpisania książki, bo autograf otrzymał, lecz o sposób, w jaki został potraktowany. Kiedy w 2016 roku opowiedział o wszystkim w wywiadzie, nie ukrywał, że przez lata pamiętał tamto zdanie.

McCartney zadzwonił później do Collinsa, aby wyjaśnić sytuację. Według perkusisty rozmowa nie przyniosła jednak serdecznych przeprosin. Skończyła się raczej zgodą, że każdy powinien zająć się własnym życiem.

Phil Collins żałował, że nagłośnił ich konflikt

Z czasem napięcie między muzykami osłabło. McCartney włączył się w aukcję charytatywną organizowaną przez Collinsa i przekazał na nią pamiątki. Obaj mieli wówczas ponownie porozmawiać o dawnym nieporozumieniu.

Collins przyznał później, że niepotrzebnie wyniósł tę historię do mediów.

"Żałuję, że to powiedziałem, chociaż naprawdę się wydarzyło. Pogodziliśmy się" - tłumaczył kilka miesięcy temu.

Najnowsza wypowiedź nie musi więc oznaczać, że konflikt wybuchł na nowo. Bardziej przypomina złośliwy żart pod adresem McCartneya, z którym Collinsowi od lat nie jest po drodze. Były Beatles na razie nie odpowiedział.



