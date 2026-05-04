Phil Campbell przez ponad 30 lat koncertował u boku Lemmy'ego Kilmistera w legendarnej grupie Motörhead. Po śmierci lidera w 2015 roku, gitarzysta skupił się na rozwoju zespołu Phil Campbell and The Bastard Sons, który współtworzył razem z trójką swoich synów.

Grupa dała się dobrze poznać polskim fanom, występując w naszym kraju regularnie w ostatnich latach - podczas Mystic Festival 2023 w Gdańsku, u boku Accept w listopadzie 2024 r. w Klubie Studio w Krakowie czy na dwóch własnych koncertach pod koniec 2025 r., świętując 50. rocznicę powstania Motörhead.

Phil Campbell and the Bastard Sons w warszawskim klubie Proxima

Po śmierci Phila Campbella jego synowie kontynuują muzyczny hołd

Jeszcze pod koniec 2025 r. ogłoszono, że Phil Campbell and The Bastard Sons 28 lipca w hali COS Torwar w Warszawie będą poprzedzać legendę metalu - Judas Priest.

W połowie marca 2026 r. zmarł Phil Campbell, co postawiło pod znakiem zapytania dalsze losy rodzinnej formacji. Jego synowie postanowili jednak, że będą kontynuować występy w hołdzie dla gitarzysty. Zespół - pod delikatnie zmodyfikowaną nazwą Phil Campbell's Bastard Sons - pod koniec lipca zagra dodatkowo dwa samodzielne koncerty w Polsce: w Łodzi (Scenografia, 27 lipca) i Lublinie (Zgrzyt, 30 lipca).

"Dziś zespół stanowi symbol hołdu i kontynuacji, oparty na silnej więzi oraz wieloletnim oddaniu rockowej tradycji. Po stracie Phila projekt zyskał wyjątkowy wymiar, a środowisko rockowe odpowiedziało na niego ogromnym wsparciem. Zaproszenia od największych festiwali i legend sceny, w tym Judas Priest, tylko potwierdzają, jak silną pozycję ma dziedzictwo Campbella w świecie muzyki. Na koncertach nie ma miejsca na kompromisy - to szczery, głośny i bezpośredni rock'n'roll, dokładnie taki, jakiego zawsze wymagał Phil" - podkreślają organizatorzy z WiniaryBookings.

W obecnym składzie zespół tworzy trójka synów Phila: Todd Campbell (gitara, harmonijka ustna), Tyla Campbell (bas) i Dane Campbell (perkusja) oraz nowy wokalista Julian Jenkins.

