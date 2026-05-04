Phil Campbell's Bastard Sons w hołdzie zmarłemu ojcu. "Nie ma miejsca na kompromisy"
Pod koniec lipca na dwa dodatkowe własne koncerty powróci do Polski grupa Phil Campbell's Bastard Sons. Przypomnijmy, że w połowie marca zmarł jej lider, gitarzysta Phil Campbell, wieloletni muzyk Motörhead. Jego synowie kontynuują tradycje pod delikatnie zmodyfikowanym szyldem.
Phil Campbell przez ponad 30 lat koncertował u boku Lemmy'ego Kilmistera w legendarnej grupie Motörhead. Po śmierci lidera w 2015 roku, gitarzysta skupił się na rozwoju zespołu Phil Campbell and The Bastard Sons, który współtworzył razem z trójką swoich synów.
Grupa dała się dobrze poznać polskim fanom, występując w naszym kraju regularnie w ostatnich latach - podczas Mystic Festival 2023 w Gdańsku, u boku Accept w listopadzie 2024 r. w Klubie Studio w Krakowie czy na dwóch własnych koncertach pod koniec 2025 r., świętując 50. rocznicę powstania Motörhead.
Po śmierci Phila Campbella jego synowie kontynuują muzyczny hołd
Jeszcze pod koniec 2025 r. ogłoszono, że Phil Campbell and The Bastard Sons 28 lipca w hali COS Torwar w Warszawie będą poprzedzać legendę metalu - Judas Priest.
W połowie marca 2026 r. zmarł Phil Campbell, co postawiło pod znakiem zapytania dalsze losy rodzinnej formacji. Jego synowie postanowili jednak, że będą kontynuować występy w hołdzie dla gitarzysty. Zespół - pod delikatnie zmodyfikowaną nazwą Phil Campbell's Bastard Sons - pod koniec lipca zagra dodatkowo dwa samodzielne koncerty w Polsce: w Łodzi (Scenografia, 27 lipca) i Lublinie (Zgrzyt, 30 lipca).
"Dziś zespół stanowi symbol hołdu i kontynuacji, oparty na silnej więzi oraz wieloletnim oddaniu rockowej tradycji. Po stracie Phila projekt zyskał wyjątkowy wymiar, a środowisko rockowe odpowiedziało na niego ogromnym wsparciem. Zaproszenia od największych festiwali i legend sceny, w tym Judas Priest, tylko potwierdzają, jak silną pozycję ma dziedzictwo Campbella w świecie muzyki. Na koncertach nie ma miejsca na kompromisy - to szczery, głośny i bezpośredni rock'n'roll, dokładnie taki, jakiego zawsze wymagał Phil" - podkreślają organizatorzy z WiniaryBookings.
W obecnym składzie zespół tworzy trójka synów Phila: Todd Campbell (gitara, harmonijka ustna), Tyla Campbell (bas) i Dane Campbell (perkusja) oraz nowy wokalista Julian Jenkins.