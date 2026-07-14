Phil Campbell's Bastard Sons: Dwa koncerty w Polsce odwołane

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Zaplanowane na koniec lipca dwa własne koncerty grupy Phil Campbell's Bastard Sons w Polsce zostały odwołane "z powodów logistycznych". Przypomnijmy, że liderem tej formacji był zmarły w połowie marca gitarzysta Phil Campbell, wieloletni muzyk Motörhead. Jego synowie kontynuują tradycje pod delikatnie zmodyfikowanym szyldem.

Todd Campbell gra na czerwonej gitarze elektrycznej na scenie, w czarnej czapce, za nim perkusja i wzmacniacz z flagą Walii.
Todd Campbell kontynuuje działalność rodzinnej grupy pod szyldem Phil Campbell's Bastard SonsElsie RoymansGetty Images

"Drogie, Drodzy. Koncerty Phil Campbell's Bastard Sons w Łodzi oraz w Lublinie zostają odwołane z powodów logistycznych. Wszystkie dotychczas zakupione bilety można zwracać w punktach sprzedaży" - taki krótki komunikat przekazali organizatorzy z WiniaryBookings.

To oznacza, że nie odbędą się dwa samodzielne koncerty w Polsce: w Łodzi (Scenografia, 27 lipca) i Lublinie (Zgrzyt, 30 lipca). Zgodnie z planem za to odbędzie się występ w roli supportu przed legendą metalu Judas Priest w COS Torwar w Warszawie (28 lipca).

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Michał Boroń
Michał Boroń

Phil Cambell's Bastard Sons: W imię ojca

Dodajmy, że formacja od 2015 r. działała pod szyldem Phil Campbell and The Bastard Sons. Zespół powołał gitarzysta Phil Campbell, który przez ponad 30 lat koncertował u boku Lemmy'ego Kilmistera w legendarnej grupie Motörhead. Po jego śmierci muzyk skupił się na rozwoju swojej grupy, w której towarzyszyła mu trójka synów.

Ekipa dała się dobrze poznać polskim fanom, występując w naszym kraju regularnie w ostatnich latach - podczas Mystic Festival 2023 w Gdańsku, u boku Accept w listopadzie 2024 r. w Klubie Studio w Krakowie czy na dwóch własnych koncertach pod koniec 2025 r., świętując 50. rocznicę powstania Motörhead.

W połowie marca 2026 r. zmarł Phil Campbell, co postawiło pod znakiem zapytania dalsze losy rodzinnej formacji. Jego synowie postanowili jednak, że będą kontynuować występy w hołdzie dla gitarzysty. Zespół - pod delikatnie zmodyfikowaną nazwą Phil Campbell's Bastard Sons - tworzą obecnie Todd Campbell (gitara, harmonijka ustna), Tyla Campbell (bas) i Dane Campbell (perkusja) oraz nowy wokalista Julian Jenkins.

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