"Przygotuj się Warszawo... Amerykańscy ambasadorzy rock and rolla Foo Fighters już 15 czerwca będą gościć na PGE Narodowym, by dostarczyć potężną dawkę rockowych emocji" - czytamy w informatorze stołecznego stadionu.

Fani grupy z niepokojem patrzą w prognozy pogody, ze względu na fakt, że w dniu koncertu dach stadionu będzie otwarty - to oznacza, że będzie widać niebo.

Zespół w mediach społecznościowych zgłosił gotowość, pokazując widok płyty stadionu pokrytej kałużami.

Grupa Foo Fighters na relacji na Instagramie pokazała zdjęcie płyty PGE Narodowego w Warszawie https://www.instagram.com/stories/foofighters/3919893268989071460/?hl=pl materiał zewnętrzny

Foo Fighters w Warszawie - harmonogram koncertu:

16:30 - otwarcie bram

17:30 - Otoboke Beaver

18:30 - Royel Otis

20:00 - Foo Fighters.

Organizatorzy z Live Nation podkreślają, że podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Bilety na koncert są jeszcze dostępne w internecie oraz w kasie przy bramie nr 2.

"Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt" - głosi komunikat.

Do Warszawy zespół Foo Fighters przyjedzie w ramach trasy koncertowej "Take Cover". Świętująca 30-lecie formacja pod koniec kwietnia wypuściła nowy album "Your Favorite Toy". Nagrany w domowym studio materiał został wyprodukowany wspólnie przez Foo Fighters i Olivera Romana, zrealizowany przez Olivera Romana i zmiksowany przez Marka "Spike'a" Stenta.

To studyjny debiut Ilana Rubina, nowego perkusisty Foo Fighters, który zastąpił zwolnionego w maju 2025 r. Josha Freese'a. On z kolei w zespole pojawił się za zmarłego w Kolumbii w marcu 2022 r. Taylora Hawkinsa.

Ilan Rubin występował z m.in. Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.), A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024) i Lostprophets (2006-2008). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer. Pojawił się na ponad 400 płytach. Krótko po dołączeniu do Foo Fighters w koncertowym składzie NIN Rubina zastąpił... Josh Freese.

Foo Fighters: Zespół ostatniego perkusisty Nirvany

Przypomnijmy, że liderem Foo Fighters jest Dave Grohl, który założył zespół w połowie lat 90., na gruzach Nirvany, jednej z najpopularniejszych rockowych grup dekady, w której był perkusistą i która rozpadła się po samobójczej śmierci Kurta Cobaina. Grohl - choć spekulowano, że dołączy do zespołu Pearl Jam - stanął na czele własnej formacji, tym razem jako gitarzysta i wokalista. Swoje piosenki nagrał na kasety magnetofonowe - stworzył sto egzemplarzy - które rozdawał znajomym. Szybko stały się obiektem zainteresowania największych wydawców.

Z solowego, jednoosobowego eksperymentu Dave'a Grohla Foo Fighters przekształciło się w jedną z najpopularniejszych rockowych grup na świecie, łączącą hardrockowe i punkowe inspiracje z chwytliwymi melodiami. Dziś zapełniają największe stadiony, cieszą się uznaniem fanów i branży, a w 2021 r. zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame, rockowej galerii sław.

Debiutancka płyta zespołu ukazała się w 1995 r. pośród pochlebnych ocen muzycznej prasy, dwa lata później premierę miał album "The Colour and the Shape", na którym znalazły się przeboje "My Hero" i "Everlong" i który uzyskał status złotej płyty w Wielkiej Brytanii oraz platynowej w Stanach Zjednoczonych. Do zespołu dołączył także wspomniany charyzmatyczny perkusista Taylor Hawkins.

Kolejne albumy ugruntowały pozycję Foo Fighters na światowej scenie. Dave Grohl nie jest już tylko "dawnym perkusistą Nirvany", stał się jednym z najbardziej lubianych "ambasadorów rocka". W 2022 r. muzyk doświadczył tragedii - podczas trasy koncertowej zmarł Hawkins, a kilka miesięcy później matka lidera Foo Fighters. Trudnym przeżyciom poświęcił kolejny album - "But Here We Are" z 2023 r., na którym zagrał na perkusji.

Obecnie Foo Fighters tworzą: Dave Grohl (wokal, gitara), Nate Mendel (bas), Chris Shiflett (gitara), Pat Smear (gitara), Rami Jaffee (instrumenty klawiszowe) i Ilan Rubin (perkusja).

JIMEK: “Szukajcie najdziwniejszych rzeczy świata” [WYWIAD] INTERIA.PL