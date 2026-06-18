Peter Hammil powraca do Polski na dwa koncerty. "Prawdziwa uczta"
Znany przede wszystkim jako frontman grupy Van Der Graaf Generator wokalista Peter Hammill powróci do Polski na dwa solowe koncerty. "Jest to z pewnością postać nietuzinkowa" - podkreślają organizatorzy.
77-letni obecnie Peter Hammill nazywany jest legendą muzyki progresywnej. Zasłynął przede wszystkim jako jeden z założycieli i lider brytyjskiej formacji Van der Graaf Generator. Co ciekawe, ten istniejący z przerwami od 1967 r. zespół nie zdołał przebić się w rodzimej Wielkiej Brytanii, pozostając raczej formacją niszową, znaną największym entuzjastom szeroko pojętej muzyki progresywnej. Po latach grupa uznawana jest za jeden z najważniejszych projektów prog rocka i muzyki eksperymentalnej.
"Wieloma określeniami można by opisać Petera Hammilla, jednak zacząć należy od tego, że jest to z pewnością postać nietuzinkowa. Wokalista, instrumentalista, kompozytor, poeta, producent nagrań - prawdziwa legenda muzyki progresywnej, wychodząca jednak ze swoją twórczością daleko poza ramy gatunkowe" - podkreśla Rock-Serwis Agency, który organizuje dwa koncerty wokalisty w Polsce.
Peter Hammill powraca do Polski
Wydarzenia pod szyldem "Peter Hammill. An evening with..." odbędą się w Krakowie (Klub Studio, 26 września) i Warszawie (Palladium, 27 września). Bilety trafią do sprzedaży 19 czerwca (godz. 10:00).
Poza macierzystą grupą Peter Hammill nagrał też ponad 30 albumów solowych - ostatni z nich to "Tears In Time" (2026). Współpracował też z takimi artystami, jak m.in. Robert Fripp, Peter Gabriel, The Stranglers, David Cross czy Tim Bowness. Jest także producentem kilkunastu płyt innych wykonawców.
"Twórczość solowa Hammilla często przeplatała się z działalnością jego macierzystej grupy, a granica pomiędzy jednym i drugim muzycznym światem nierzadko była zacierana poprzez udział muzyków VDGG w nagraniach solowych płyt Hammilla lub wykorzystywanie w solowej twórczości utworów oryginalnie tworzonych z myślą o grupie. (...) Hammill to artysta, który w swojej solowej twórczości nie lubi tkwić zbyt długo w jednym układzie. Często zmienia koncertowe składy, występuje naprzemiennie z różnymi muzykami, raz pojawiając się na scenie z pełnym zespołem, innym zaś razem grając samemu. Także koncertowe setlisty oraz aranżacje poszczególnych kompozycji podlegają częstym zmianom, co sprawia, że każda trasa artysty jest wydarzeniem niepowtarzalnym. Niezapomniane będą także z pewnością dwa koncerty, które Peter Hammill da w Polsce. Szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, na którą fani artysty z naszego kraju czekali od dawna" - zapowiadają organizatorzy.