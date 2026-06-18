77-letni obecnie Peter Hammill nazywany jest legendą muzyki progresywnej. Zasłynął przede wszystkim jako jeden z założycieli i lider brytyjskiej formacji Van der Graaf Generator. Co ciekawe, ten istniejący z przerwami od 1967 r. zespół nie zdołał przebić się w rodzimej Wielkiej Brytanii, pozostając raczej formacją niszową, znaną największym entuzjastom szeroko pojętej muzyki progresywnej. Po latach grupa uznawana jest za jeden z najważniejszych projektów prog rocka i muzyki eksperymentalnej.

"Wieloma określeniami można by opisać Petera Hammilla, jednak zacząć należy od tego, że jest to z pewnością postać nietuzinkowa. Wokalista, instrumentalista, kompozytor, poeta, producent nagrań - prawdziwa legenda muzyki progresywnej, wychodząca jednak ze swoją twórczością daleko poza ramy gatunkowe" - podkreśla Rock-Serwis Agency, który organizuje dwa koncerty wokalisty w Polsce.

Peter Hammill powraca do Polski

Wydarzenia pod szyldem "Peter Hammill. An evening with..." odbędą się w Krakowie (Klub Studio, 26 września) i Warszawie (Palladium, 27 września). Bilety trafią do sprzedaży 19 czerwca (godz. 10:00).

Poza macierzystą grupą Peter Hammill nagrał też ponad 30 albumów solowych - ostatni z nich to "Tears In Time" (2026). Współpracował też z takimi artystami, jak m.in. Robert Fripp, Peter Gabriel, The Stranglers, David Cross czy Tim Bowness. Jest także producentem kilkunastu płyt innych wykonawców.

"Twórczość solowa Hammilla często przeplatała się z działalnością jego macierzystej grupy, a granica pomiędzy jednym i drugim muzycznym światem nierzadko była zacierana poprzez udział muzyków VDGG w nagraniach solowych płyt Hammilla lub wykorzystywanie w solowej twórczości utworów oryginalnie tworzonych z myślą o grupie. (...) Hammill to artysta, który w swojej solowej twórczości nie lubi tkwić zbyt długo w jednym układzie. Często zmienia koncertowe składy, występuje naprzemiennie z różnymi muzykami, raz pojawiając się na scenie z pełnym zespołem, innym zaś razem grając samemu. Także koncertowe setlisty oraz aranżacje poszczególnych kompozycji podlegają częstym zmianom, co sprawia, że każda trasa artysty jest wydarzeniem niepowtarzalnym. Niezapomniane będą także z pewnością dwa koncerty, które Peter Hammill da w Polsce. Szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, na którą fani artysty z naszego kraju czekali od dawna" - zapowiadają organizatorzy.

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