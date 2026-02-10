Peter Doherty powraca do Polski na solowy koncert. "Zdążył przeżyć niejedno"
Mający za sobą mocno burzliwy tryb życia przeplatany licznymi odwykami Peter Doherty stanął na nogi. Teraz lider grup The Libertines i Babyshambles ogłosił szczegóły solowej trasy koncertowej, która obejmie też Polskę. Co już wiemy?
Peter Doherty ze swoim zespołem wystąpi 2 maja w klubie Niebo w Warszawie. Wraz z ogłoszeniem koncertu ruszyła przedsprzedaż biletów.
46-letni muzyk, znany jako lider grup The Libertines i Babyshambles, przyjedzie do stolicy z materiałem z solowego albumu "Felt Better Alive" (2025), który okazał się jego największym sukcesem pod swoim nazwiskiem. Płyta dotarła do 7. miejsca brytyjskiej listy bestsellerów.
Peter Doherty przyjedzie do Polski
W skład jego zespołu wchodzą Mike Joyce (The Smiths) na perkusji, Mike Moore (grupa Liama Gallaghera z Oasis) na gitarze, Mark Neary (wspiera Baxtera Dury'ego) na basie i gitarze hawajskiej, Jack Jones (Trampolene) na gitarze i Katia de Vidas, żona Petera Doherty'ego, na klawiszach.
To razem m.in. z Katią de Vidas i Jackiem Jonesem tworzy też projekt Peter Doherty and the Puta Madres.
"Peter Doherty to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej alternatywy XXI wieku. Od zdefiniowania londyńskiego brzmienia z The Libertines, przez Babyshambles, po solową karierę artysta żył na tyle intensywnie, że zdążył przeżyć już niejedno" - czytamy w ogłoszeniu.
Rockman na swoich koncertach sięga również po utwory The Libertines i Babyshambles, a także nagrania z dorobku m.in. The Smiths i The Velvet Underground.
Media wielokrotnie donosiły nie tylko o muzycznych dokonaniach Doherty'ego, ale również o skandalach z jego udziałem. Plotkarska prasa rozpisywała się też o jego burzliwym związku z modelką Kate Moss.
Pod koniec września 2021 r. poślubił Katię de Vidas, razem zamieszkali w małej miejscowości Étretat znajdującej się w Normandii (Francja). W maju 2023 r. para doczekała się córki (to trzecie dziecko Doherty'ego - każde ma z inną partnerką).