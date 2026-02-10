Peter Doherty ze swoim zespołem wystąpi 2 maja w klubie Niebo w Warszawie. Wraz z ogłoszeniem koncertu ruszyła przedsprzedaż biletów.

46-letni muzyk, znany jako lider grup The Libertines i Babyshambles, przyjedzie do stolicy z materiałem z solowego albumu "Felt Better Alive" (2025), który okazał się jego największym sukcesem pod swoim nazwiskiem. Płyta dotarła do 7. miejsca brytyjskiej listy bestsellerów.

Peter Doherty przyjedzie do Polski

W skład jego zespołu wchodzą Mike Joyce (The Smiths) na perkusji, Mike Moore (grupa Liama Gallaghera z Oasis) na gitarze, Mark Neary (wspiera Baxtera Dury'ego) na basie i gitarze hawajskiej, Jack Jones (Trampolene) na gitarze i Katia de Vidas, żona Petera Doherty'ego, na klawiszach.

To razem m.in. z Katią de Vidas i Jackiem Jonesem tworzy też projekt Peter Doherty and the Puta Madres.

"Peter Doherty to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej alternatywy XXI wieku. Od zdefiniowania londyńskiego brzmienia z The Libertines, przez Babyshambles, po solową karierę artysta żył na tyle intensywnie, że zdążył przeżyć już niejedno" - czytamy w ogłoszeniu.

Rockman na swoich koncertach sięga również po utwory The Libertines i Babyshambles, a także nagrania z dorobku m.in. The Smiths i The Velvet Underground.

Media wielokrotnie donosiły nie tylko o muzycznych dokonaniach Doherty'ego, ale również o skandalach z jego udziałem. Plotkarska prasa rozpisywała się też o jego burzliwym związku z modelką Kate Moss.

Pod koniec września 2021 r. poślubił Katię de Vidas, razem zamieszkali w małej miejscowości Étretat znajdującej się w Normandii (Francja). W maju 2023 r. para doczekała się córki (to trzecie dziecko Doherty'ego - każde ma z inną partnerką).

